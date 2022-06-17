【綠葉王】戴耀明感恩未婚妻願共患難　踏入天命之年：很了解下半生想要甚麼

入行32年的TVB綠葉王戴耀明，年初於《青春不要臉》一改過往戲路演熱血藝訓班導師，贏得不少好評，事業有突破之際，感情路上亦迎來新一頁。

早前戴耀明宣佈跟前女友復合兼閃婚，這位準人夫接受TOPick專問，對於在50歲才成婚，戴耀明卻謂對他而言是最適合之時：「這年紀很了解下半生想要甚麼，明白揀老婆要揀一個合適自己。」

【綠葉王】戴耀明誤以為患骨癌促成好事 首度公開未婚妻相片

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數月前因為一個誤會，懷疑自己患骨癌，令戴耀明深明人生無常，愛要及時：「人過得一天少一天，趁在有生之年，盡量令自己的片段多姿多彩。」

所謂人逢囍事精神爽，進行訪談那天，眼前的戴耀明比平時風騷，說到婚期，他謂暫定年尾，要視乎疫情再作決定。

戴耀明希望婚禮一切從簡，跟幾位挈親好友分享這喜悅：「見過不少同事擺酒筵開幾十圍，好像做騷一樣，過程裡一對新人沒機會跟賓客傾偈，影張相便算。」

▲ 戴耀明於《青春不要臉》有亮眼的演出。（取自微博）

知下半生想如何過

由於未婚妻Anna熱愛旅遊，或會來一趟「旅行結婚」：「她可以每個月去一次旅行，很誇張吧？所以我們打算去歐遊兩星期。」

人生將踏入另一階段，戴耀明的心情就如翻開另一「劇本」般期盼，他說：「好像拍戲一樣，這3個月拍完一套劇，突然間又要拍另一套，要轉換另一種的場景和角色，那心情是很期待。」

找到人生「女主角」相伴度餘生，戴耀明謂婚姻也要看時機：「見過不少例子，遇不遇到對的人，結果也差好遠。在我而言，這年齡是最好，若果太早婚的話，可能離婚也不出奇，因為不了解自己或對方想要甚麼，甚或不清楚對方是否適合自己。但到我這年紀，已走了大半生，很了解雙方要些甚麼，或者下半生想如何過活。」

▲ （陳詠琪攝）

愛得要及時

戴耀明跟前女友Anna於年初復合，過程十分戲劇性，當時他發現手前臂腫痛多時，一度以為患上骨癌的他十分憂心，更告之一直有聯繫的前度女友，當時Anna承諾若有事便一起共患難，若無恙就陪伴對方走下半生。

戴耀明憶述：「當時我們都說到哭了，我說有甚麼事幫我照顧媽媽，畢竟她已80多歲，怕我比她先走。她安慰我兼說沒問題，那一刻覺得她很有義氣，很難得吧。老實說若我有事的話，她和我一起會很辛苦，感覺關係如血濃如水。」

▲ 戴耀明早前公佈婚訊，更公開女友的相片。（影片截圖）

一場誤會成關係的催化劑，當面對死亡之時，亦令戴耀明深明不可失去這女人：「真正可跟你共患離的人不多，並非個個都有這責任或理所當然，她並非你父母，沒必要義務陪你度難關。肯自願共患難的人，跟有血緣關係的人無異。開心時很開心，不開心時又可相互扶持，這段關係已很好。」

人生已走了大半，戴耀明更明白要活在當下，他說：「原來人生很無常，你不知道自己會患上甚麼病，見到身邊朋友40、50歲就走了，年紀愈大去靈堂的機會愈來愈多，今日唔知聽日事，可能說得很灰，但這是事實。」

戴耀明續說：「人愈大就愈看得開，有些事情並非傷天害利的話，就盡力去做。」

▲ （陳詠琪攝）

漸成熟懂相處之道

他深深感受到人過得一天少一天：「無論名車或樓房，最後都不在你手，只剩下一堆灰，甚麼也帶不走，所有事物只是回憶或片段，最後也是孤伶伶地完結人生，可能若干年後彌敦道依舊暢旺，但戴耀明已經不知在那了，所以趁有生之年，盡量令自己的片段多姿多彩。」

戴耀明跟Anna於2011年開始拍拖，5、6年後因相處問題而分手：「我是獨生子，不懂遷就人，以致經常發生摩擦，幾年之後我變得成熟，加上經歷多了，會懂得思考人家的感受。」

縱然已分手，惟雙方依然有聯繫，關係早已昇華像家人：「我們很信任對方，以錢銀為例，她不在港時，我會替她交租和差餉，可能拍拖時早已建立互信的關係，大家很坦承地相處，好似我信任阿媽一樣，正如阿媽問我攞兩皮野，我不會擔心吧。」

跟Anna分手後，戴耀明一直單身，儘管朋友介紹女生給他，他也沒感覺：「覺得很難再找到一個那般信任和親暱的人，加上年紀大，要我從新適應一個人並非易事。」

▲ 戴耀明於90年代出道。（網上圖片）

內涵溝通放首位

戴耀明承認心裡一直有著Anna：「她在我心裡面，一直沒離開過，好像親人。」在分手這段期間，亦令二人關係慢慢磨合至最好：「好似做test一樣，試驗大家有親人的感覺，亦有拍拖的感覺，最終得出一個『產品』。」

戴耀明謂二人性格同樣神神化化，帶點阿Q精神：「做娛樂圈的人思維可以很複雜，但亦可以很簡單，她喜愛畫漫畫，有著少許的童真。我們加起來近百歲，但閒中也有點低能，這是一個好處，若果太認真和理智，人生會少了很多樂趣，70、80歲也可有低能一面。」

分開後再走在一起，更珍惜眼前人：「這時候是人生下半場，真的別再浪費時間，你叫我追求20多歲的女仔，並非不可以，只是沒有意思。去到某些階段人定下來，想法會比較實際點，這個女人很花枝招展或性感尤物，但未必可以走下半生，揀老婆要揀個合適自己。」

他不諱言年輕時只「睇樣」，他說：「人漸大感受愈深，內涵與溝通放首位。」

▲ 戴耀明跟母親。（取自微博）

不擔心婆媳問題

早前戴耀明亮相節目《360秒人生課堂》時大爆遭母親催婚，現在快將成家立室，相信戴母就最開心，而戴母早已見過未來新抱，印象良好：「大家相處得很好，Anna很尊重老人家和有禮貌，亦很懂得照顧媽媽，媽媽跟她相處下來，也覺得她幾盞鬼。」

戴耀明稱不擔心婆媳問題，更計劃跟母親同住：「反而阿媽很獨立，她說不想做『電燈膽』，但覺得不一定要分開住。（不怕相見好同住難？），好多事情可商量，兩個人總要於生活上作出遷就，始終大家來自不同背景和地方。」

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獎項靠時機

雖然媽媽恨抱孫，惟年屆50的戴耀明心裡猶豫，他說：「想想廿年後兒子仍未大學畢業，但我已經70歲啦，還有沒有精力跟他玩?真的求神拜佛要身體健康做到70歲。」遲婚帶來生育問題，戴耀明坦言是一種遺憾，但樂天的他卻說：「若太早結婚未必是好的ending。」

好兄弟譁俊彥早前為戴耀明圓夢，帶戴母參觀電視城古裝街，說到下個目標是否希望媽媽見證他攞獎，戴耀明謂同樣要看時機：「這是很貪心的終極目標，老實說可遇不可求，要遇上一套台慶劇兼角色有迥響，藤㨢瓜瓜㨢藤，夾雜著很多因素才可以攞獎。」

戴耀明於年初播映的《青春不要臉》飾演藝訓班導師，演技獲劇迷認同，他直言感開心：「很佩服監製夠膽找我演，沒監製敢安排我演有藝術家氣質的角色，泊車仔就話找我演吧，都幾有新鮮感，出來表現亦中規中矩。」

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入行32年，終終等到一個具發揮的好角色，對此戴耀明說：「對演員來說，可能等10年都遇不到一個合適又有迥響的角色，真的要天時地利人和，遇到好角色但無人留意，也是徒然，做演員只是一直在等。」

一直在等待這機會，戴耀明認為值得，他說：「最記得羅蘭姐於70歲才拿最佳女主角，我心想她用一生時間奉獻給娛圈，雖然有點遲，但也是無悔吧，不知道自己會否有這際遇？」獎項沒人嫌少，但戴耀明笑說：「我不介意等，但希望可早點啦。」

▲ 戴耀明被網民指跟姜濤撞樣。（網上圖片）

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與姜濤撞樣？

戴耀明年輕時的舊照近日被網民翻出，指他質人氣王姜濤撞樣，他即笑說：「姜濤粉絲們不要打我，你知他的粉絲有多勁。」戴耀明續說：「我頭髮濃密時看上去比較年輕，感覺斯文和官仔骨骨。」

若年輕時多一點機會，現在的戴耀明或有不一樣的際遇，他說：「娛樂圈是講求運氣，也視乎你懂不懂玩這遊戲，你行出來好靚仔，不代表你一定紅透半邊天，也需要一個伯樂幫你，又要觀眾喜歡你，成功的人要很多因素配合。」

「四十不惑、五十知天命」現時49歲的戴耀明，人生已踏入下半場，樂天的他希望繼續過著「好玩」的人生：「現在很平常心，因為經歷了好多事情，但平凡之中也希望有點火花，這樣的人生才會開心，若往後的20、30年也很平淡，沒有高低起跌，感覺太悶了。」

場地：mini hotel Causeway Bay

記者：游艾維