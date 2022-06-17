【慶回歸】賽馬會推出一系列活動慶回歸　包括7.1賽馬日及六合彩回歸金多寶等

▲ 賽馬會推出一系列活動慶回歸，包括7.1賽馬日及六合彩回歸金多寶等。（資料圖片）

香港賽馬會今日（17日）宣布，推出一系列活動，紀念香港特別行政區成立25周年，包括7月1日舉辦的「香港共慶回歸25周年賽馬日」、六合彩回歸金多寶、「與你並肩每一天」巡迴展覽等。

馬會主席陳南祿表示，今年是香港特別行政區成立25周年，滿懷信心地展望香港和國家未來的繁榮發展。馬會將繼往開來，為建設更美好社會盡心竭力。



馬會行政總裁應家柏指，回顧過去25年，香港取得的驕人成就有目共睹。馬會期望未來能夠作出更大貢獻，尤其是在大灣區發展世界級的馬產業。

香港賽馬會推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動，活動網站今日正式推出，除了回顧馬會及香港過去25年來發展的難忘時刻，同時推出一系列活動包括：

7月1日舉辦的「香港共慶回歸25周年賽馬日」，以紀念香港特別行政區成立。重點賽事包括「香港共慶回歸25周年盃」。

六合彩回歸金多寶。

由藝術家馬興文與學生創作的「小龍馬」藝術作品，將於香港不同地點展出，帶領市民踏著藝術足跡發掘正能量，並探索馬會多年來如何與港人並肩同行

「與你並肩每一天」巡迴展覽將於7月2日在大館對外展出，隨後會移師至全港多個地點巡迴展出。透過同時展出43件小龍馬作品及不同的互動活動，展覽介紹馬會過去25年支持社會發展，與香港一同成長。

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責任編輯：李榮忠