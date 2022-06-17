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【一代傳奇】衛詩 Manson唱貓王金曲　陳柏宇林德信等捧場聽出耳油

娛樂 16:04 2022/06/17

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衛詩（Jill）和張進翹（Mansonvibes）聯手演出。

荷里活電影《貓王》（ELVIS）將在下周四（6月23日）上映，電影公司邀衛詩（Jill）和曾參加《全民造星III》的張進翹（Mansonvibes）聯手演出「One Night With Elvis」，唱出多首貓王經典歌曲，陳柏宇、林德信、Dear Jane主音Tim 、鍾舒祺、梁雍婷等到場支持。

提到貓王故搖滾傳奇天王「貓王」皮禮士利（Elvis Presley），定令人想到其多不勝數的經典歌曲，衛詩一連唱出《I’ll Fly Away》、《That’s All Right》、《Heartbreak Hotel》、《Unchained Melody》數首經典。

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Jill更率先觀看了電影《貓王》，她說：「電影中的歌曲睇完真係會無限loop，，加上一直都好喜歡導演巴茲雷曼 （Baz Luhrmann）嘅作品，今次新戲一貫佢嘅風格！而男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）演出貓王神髓，更加係我鍾意嘅type，好靚仔呀！」

至於《造星III》後一直工作不斷的Manson亦一口氣唱出《Jailhouse Rock》、《Trouble》、《Hound Dog》。

貓王影響深遠

究竟作為90後的Manson，為何對貓王如此有興趣？他解釋：「就算從來無見過貓王，但貓王對流行、音樂上嘅影響深遠，不論是否喜歡玩音樂，相信都會聽過貓王。貓王經典歌多不勝數，又點會唔鍾意！」

Manson並表示待《貓王》正式公映，便抽時間到戲院欣賞，以透過電影了解一代傳奇天王的一生。

而衛詩和Manson最近更一同encore，合唱經典歌曲《Can’t Help Falling In Love》，在場聽眾不禁跟著一同合唱拍掌，將全晚氣氛推到最高。

撰文 : TOPick柴犬出動

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