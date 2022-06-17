【歷史教育】教育局與香港故宮合作編製教學資源　將為中學教師提供展覽導賞

▲ 教育局與故宮文化博物館合作編製學與教資源。（資料圖片）

香港故宮文化博物館於今年7月2日起正式對外開放。教育局公布與博物館合作編製學與教資源，亦會為中學教師提供香港故宮展覽導賞，助他們認識展品，以運用文物促進中史教學及提升學生學習興趣。

有關活動為教育局「讓文物走進來」教師培訓活動的一部分。教育局昨（16日）向各中學校長發通告，表示為配合中一至中三級中國歷史科修訂課程的推行，冀以多元化策略推動中史與中華文化教育，包括讓歷史文物進入課堂，成為學生學習及生活的重要部分，以提升其學習興趣，並培養民族感情和國民身份認同； 亦鼓勵教師善用文物以配合不同課題教學，故由今年7月起將推出「讓文物走進來」教師培訓活動， 並編製及出版相關的學與教資源，提升教師對文物的認知及運用文物教學的能力。

其中教育局與香港故宮文化博物館合辦活動，包括於8月至9月推出《細說文物——中國歷史教學資源冊 》，亦會在今年7月11日為120名中學教師提供展覽導賞，亦會簡介如何運用展品，就中史科修訂課程中二級「清朝與統一多民族國家的鞏固與發展」的課題進行教學。

教育局亦將於7月19日將舉辦清代銅版畫仿製工作坊，介紹銅版畫的歷史、畫作內容、工藝示範，讓教師了解中、西方銅版畫裏的「清初面貌」，期望教師能從親身參與實作體驗，感受如何運用文物引導學生探究歷史。

另外，局方將於8月至9月推出兩套教學資源冊，除與故宮文化博物館合作編製的資源冊外，另一本名為《快趣．講．文物》學與教資源冊。

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責任編輯：黃悅晴