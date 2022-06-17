【西九故宮】故宮博物館展廳3展出66件國家一級文物　北宋白釉孩兒枕僅展出3個月

▲ 宋代五大名窯之一「定窯」所燒造的「白釉孩兒枕」只會在港展出3個月。 （黃建輝攝）

故宮文化博物館即將開幕，914件故宮文物來港展出，當中更有166件屬國寶級。其中展廳3「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」收藏169件各時代陶瓷精品，其中66件屬國家一級文物，是收藏最多國寶級文物的展覽。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

展廳3最珍貴的藏品之一，是由故宮博物館借出，宋代五大名窯之一「定窯」所燒造的「白釉孩兒枕」，同類傳世品極其罕見，清代乾隆皇帝甚愛，更曾為其賦詩多首。而孩兒枕只會在港展出3個月。

而另一件珍貴藏品，則是由北宋汝窯專供宮廷使用的天青色瓷「淡天青釉筆洗」，北未汝窯僅燒造約20年，至南宋時亦是非常罕有，至今存世僅100餘件。後世亦曾有模仿燒製技術，但仍無法再現當年的天青色。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，博物館展廳6「同賞共樂：穿越香港收藏史」亦展示香港逾一世紀以來的收藏活動，以及由香港收藏家所捐贈文物，包括由夢蝶軒所捐贈的明代金器、明末清初時期三國演義頂箱櫃一對等。

而展廳7「古今無界：故宮文化再詮釋」亦邀請6位香港多媒體與跨界藝術家，重新演繹故宮文化和收藏。當中展品《慶》靈感來自宮廷樂器「金鐘」和「玉磬」，以金箔裝飾，透過氣球聲音呈現香港節慶煙花匯演。而展廳另一藏品《物化》，則以3D打印技術，複製博物館其中400多件展品，隨機放置在漆黑一片的空間之中，配合互動光影效果，讓觀眾與展品重遇，發掘屬於自己的理解和感受。

香港故宮文化博物館副館長王伊悠期望，博物館能和本地觀眾有更好的交流，從傳統文化吸取養料，並展現香港本地收藏特色。她表示：

希望即使觀眾對中國文化不了解，來到博物館都有的豐富體驗。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津