【畢業前路】中大生畢業後想移民加國打Hea工平淡過活　朋友批不上進：30歲最好搵到50k

▲ 大家又點睇呢？

有人讀書為了將來可以搵份高收入的工作，不過都有人讀書只為興趣，最近有學生在「CUHK Secrets」發帖指還有一年就畢業，畢業後只想平淡過生活，他將想法告訴朋友，但朋友認為他不思進取，令樓主相當不解，直指：「點解平淡咁生活係一種罪過？」

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該中大生表示與朋友一同討論畢業之後的去向，他就發表意見表示想去加拿大讀一年書後入籍，然後在當地找份自己不反感又Hea的工過世，但就被朋友批評「好廢」、「不上進」、朋友們覺得男人一定要上位搏殺，30歲最好搵到50K，然後結婚生仔，人生才圓滿及成功，他指朋友大多數會留在香港，因為易搵錢。

該中大生就覺得自己不適合這種生活：「由細到大我都唔求要大富大貴，淨係想去外國平平安安、冇咩壓力咁過生活，錢夠使就可以。」他事業心亦不重，不求上位，只想做自己喜歡的事，對組織家庭都沒有興趣：「我對結婚生仔其實冇乜興趣，唔會逼自己一定要結婚。」他認為自己有這種平淡過活的思想會令人覺得不上進、頹廢，不明白為何社會只容許一種生活：「唔跟呢套就係有問題。香港真係好可悲。」

該帖文引來不少中大生留言，點擊大圖即睇：

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編輯:王明芳