  • 30°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【畢業前路】中大生畢業後想移民加國打Hea工平淡過活　朋友批不上進：30歲最好搵到50k

親子 17:14 2022/06/17

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

大家又點睇呢？

有人讀書為了將來可以搵份高收入的工作，不過都有人讀書只為興趣，最近有學生在「CUHK Secrets」發帖指還有一年就畢業，畢業後只想平淡過生活，他將想法告訴朋友，但朋友認為他不思進取，令樓主相當不解，直指：「點解平淡咁生活係一種罪過？」

最新影片推介:

該中大生表示與朋友一同討論畢業之後的去向，他就發表意見表示想去加拿大讀一年書後入籍，然後在當地找份自己不反感又Hea的工過世，但就被朋友批評「好廢」、「不上進」、朋友們覺得男人一定要上位搏殺，30歲最好搵到50K，然後結婚生仔，人生才圓滿及成功，他指朋友大多數會留在香港，因為易搵錢。

該中大生就覺得自己不適合這種生活：「由細到大我都唔求要大富大貴，淨係想去外國平平安安、冇咩壓力咁過生活，錢夠使就可以。」他事業心亦不重，不求上位，只想做自己喜歡的事，對組織家庭都沒有興趣：「我對結婚生仔其實冇乜興趣，唔會逼自己一定要結婚。」他認為自己有這種平淡過活的思想會令人覺得不上進、頹廢，不明白為何社會只容許一種生活：「唔跟呢套就係有問題。香港真係好可悲。」

該帖文引來不少中大生留言，點擊大圖即睇：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

編輯:王明芳

相關文章

【學海無涯】兩孩媽媽范瑋琪EMBA碩士畢業　陳建州為太太驕傲：克服一切困難和挑戰
12:19 2022/06/13
【學海無涯】兩孩媽媽范瑋琪EMBA碩士畢業　陳建州為太太驕傲：克服一切困難和挑戰
【永不言棄】 曾被小學老師看扁畢業不成　陳家亮感恩人生非一帆風順：機會留給不認命的人
10:57 2022/06/16
【永不言棄】 曾被小學老師看扁畢業不成　陳家亮感恩人生非一帆風順：機會留給不認命的人
【畢業感言】幼稚園要求畢業生錄英文感言　爸爸撰稿感崩潰：折磨家長心好累
今日 14:59
【畢業感言】幼稚園要求畢業生錄英文感言　爸爸撰稿感崩潰：折磨家長心好累

你可能感興趣

【學海無涯】兩孩媽媽范瑋琪EMBA碩士畢業　陳建州為太太驕傲：克服一切困難和挑戰
12:19 2022/06/13
【學海無涯】兩孩媽媽范瑋琪EMBA碩士畢業　陳建州為太太驕傲：克服一切困難和挑戰
【永不言棄】 曾被小學老師看扁畢業不成　陳家亮感恩人生非一帆風順：機會留給不認命的人
10:57 2022/06/16
【永不言棄】 曾被小學老師看扁畢業不成　陳家亮感恩人生非一帆風順：機會留給不認命的人
【畢業感言】幼稚園要求畢業生錄英文感言　爸爸撰稿感崩潰：折磨家長心好累
今日 14:59
【畢業感言】幼稚園要求畢業生錄英文感言　爸爸撰稿感崩潰：折磨家長心好累
家庭教育 網絡熱話 結婚 大學 畢業 移民 加拿大 香港

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃
17:48 2022/06/08
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃