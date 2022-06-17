【奢華品牌】江詩丹頓全新超薄萬年曆腕錶　滿足現代女性對複雜功能時計要求

▲ Traditionnelle超薄萬年曆腕錶：錶徑36.5毫米，白金／粉紅金錶殼，鑲飾76顆圓鑽錶圈錶耳，藍灰色／白珍珠貝母錶面，小時、分鐘萬年曆及月相顯示，搭載自家製1120QP自動上鏈機芯，動力儲存約40小時，密西西比鱷魚皮錶帶綴17顆圓鑽白金／粉紅金針釦，防水約30米。（各$695,00／圖片品牌提供）

兩個多世紀以來，江詩丹頓（Vacheron Constantin）為女士時計不斷推陣出新。在「鐘錶與奇迹2022」展覽推出多款迎合女士的新作。其中，Traditionnelle超薄萬年曆腕錶和Patrimony自動上鏈腕錶更被官方指定，最能完美解讀今年「The Anatomy of Beauty」的主題。

根據江詩丹頓自家的歷史檔案存庫記載，很早很便開始接受女士的委託訂製時計，代錶作品包括1838年創作的一枚雕刻黃金懷錶，搭載二問報時功能和偏心式小秒盤 。從此陸陸續續推出多款女士時計，迄今所知，第一枚女性腕錶可追溯至1889年。

▲ Patrimony自動上鏈腕錶：錶徑36.5毫米，厚度8.45毫米，粉紅金錶殼，鑲嵌72顆圓鑽錶圈，胭粉色錶面，由48顆拋光金質珠粒組成拱形外圈，搭載自家製2450 Q6/3自動上鏈機芯，動力儲存約40小時，密西西比鱷魚皮錶帶綴粉紅金經拋光處理的半馬耳他十字造型針釦，防水約30米。（$279,000／圖片品牌提供）

繼承者們之唯美

Patrimony系列於2004年問世，是江詩丹頓1957年推出的歷史錶款中汲取靈感，重超薄圓形外觀，此次推出的4款新作，尺寸比例則經過調整。圓弧綫條經過重新設計，錶冠略帶弧度。腕錶每一處細節均經過悉心雕琢，6點鐘位置的日期視窗與錶盤同色系，其中兩款腕錶的錶圈鑲嵌72顆圓鑽，與「珠粒式」分鐘刻度圈互相輝映 ; 另外兩款腕錶的分鐘刻度圈則在金質鑲貼時標之間點綴48顆圓鑽。 在分鐘刻度圈略微拱起的錶面鑲嵌寶石是一項極為複雜的工藝。

▲ 兩大系列均配備可快速替換的錶帶，按下按鈕即可輕鬆替換，無需使用任何工具。（圖片品牌提供）

4款新作均搭載品牌自製的2450 Q6/3機芯，共包含196件零件，厚度僅3.6毫米。同錶殼一樣，機芯的裝飾打磨符合日內瓦印記認證標準：主夾板經以圓形粒紋打磨，板橋採用手工倒角處理並飾有日內瓦波紋，發條經過處理，傳動輪系的齒槽和小齒輪則經拋光打磨。

奉守傳統之突破

另一女士主打腕錶，是全新Traditionnelle超薄萬年曆。它延續了日內瓦高級製錶傳統，滿足現代女性對於複雜功能時計的要求，搭載品牌自製的1120 QP萬年曆機芯，能清晰呈現所有曆法資訊，以四年為周期顯示星期、日期及月份，並帶有閏年指示，在2100年之前無需作任何調校，6點鐘位置還設有月相視窗。機芯的另一特色是極為纖薄，厚度僅4.05毫米，裝載於厚度8.43毫米、直徑36.5毫米的錶殼內。

錶盤一側的夾板經圓形粒紋打磨，錶背一側的主夾板和板橋則飾有日內瓦波紋，其他細節包括手工倒角、圓形緞面拋光打磨的寶石鑲孔，以及經拋光處理的傳動輪系齒槽。品牌為此系列腕錶推出白金錶款和粉紅金錶款，也貫徹品牌標誌性的美學元素，如階梯式錶耳和錶殼、凹槽底蓋、太妃針、軌道式分鐘刻度圈和棒狀時標。

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另外，兩大系列都採用可快速替換錶帶設計的腕錶，無需使用任何工具，按下按鈕即可輕松替換錶帶。兩種錶款各配備一條鱷魚皮錶帶，分別為藍灰色或玫瑰粉色，搭配鑲嵌17顆圓形鑽石的白金或粉紅金針釦。

記者：黃鑑江