【新冠肺炎】今增1,145宗確診　本地感染達1,014宗【不斷更新】

▲ 本港疫情略有反彈。（曾耀輝攝）

本港疫情略有反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代本港疫情最新發展。本港今（17日）新增1,145宗確診，當中1,014宗本地個案，當中379宗屬核酸陽性、635宗屬快測陽性個案。

【17:10】

歐家榮說，過去7日有11間院舍出現個案，包括7間安老院舍、4間殘疾人士院舍，當中2間殘疾人士院舍有輕微爆發，分別涉5宗及14宗個案，其餘院舍均為零星爆發。他又說，因社區有多條傳播鏈，院舍個案增多屬預期之內。

被問到當局如何支援院舍，他說，社署已設立專屬平台供院舍每天呈報個案，而早前勞工及福利局曾主持跨部門會議，討論如何支援院舍，相信當局稍後會有公布。

【16:55】

被問到港府會否要求市民進入其他場所前進行快測，歐家榮指，按過去的個案分析，由於酒吧屬較高危群組，人與人之間接觸及交流較多，加上顧客或沒有固定座位會走來走去，因此傳播風險較高，要求快測是風險管理措施。但食肆顧客有固定的座位，加上食肆的鮮風規定，相信風險較低，會視乎流行病學情況，若日後出現大型爆發或會考慮新的措施。

歐家榮又說，相信父親節的聚會或多或少會增加病毒傳播風險，會觀察父親節後確診個案會否上升。他提醒，若市民外出用膳，離開座位時記得要戴好口罩。

【16:50】

有警察部門出現爆發，歐家榮說涉及約20人，當局正在跟進，已安排相關人士接受隔離，其家人接受檢疫。詳情即看：【下一頁】

【16:44】

歐家榮說，目前社區有大量傳播鏈，但看不到有爆發性的上升，希望市民可緊守防疫措施。他又說，目前大部分病人為輕症，入院、重症、死亡數字暫平穩，相信與市民有一定免疫力、多人已接種疫苗有關，暫時不是很憂慮確診個案增加會加重醫療負擔。

他又呼籲，市民在未來數星期要做好防疫措施，如進入室內可戴保護力較好的口罩，父親節將至，他呼籲減少大型或跨家庭聚會。

【16:40】

李立業指，本港今沒有新增危殆個案，新增2人情況嚴重，目前有15名危殆病人留院，當中3人於深切治療部。新增1人死亡，為一名有末期癌症的58歲女人，沒有疫苗接種紀錄，她入院前持續2周胃口差，留醫近1個月後不治。

李立業又說，雖近日確診人數提升，但公立醫院接收病人的情況平穩，入院、危殆等數據沒有明顯升幅。他又說，醫管局已制訂方案，亦有預留一定數目的病床供接收確診病人，而亞博新冠治療中心、北大嶼山醫院香港感染控制中心亦可於短時間內調動，做到「床等人」。

【16:35】

再多4間院舍出現確診個案，涉3間老人院舍及1間殘疾人士院舍，分別為密切接觸者已送往亞博館檢疫。

學校再錄145宗陽性呈報，涉102名學生、43名教職員，共涉126間學校，當中51間過去7日有兩宗或上的個案，詳情即看：【下一頁】

變種病毒方面，今日再多19宗疑染BA.2.12.1個案，僅1宗為輸入個案，其餘為本地個案，當中3宗個案是在何文田佛光街地盤工作的人士，詳情即看：【下一頁】

而BA.4及BA.5個案則多4宗，均為輸入個案，【下一頁】

【16:30】

本港今（17日）新增1,145宗確診，當中1,014宗為本地個案，當中379宗屬核酸陽性、635宗屬快測陽性個案。131宗屬輸入個案。

新增1宗死亡個案，本港第五波疫情累積9,180宗死亡個案。

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記者：TOPick港聞組