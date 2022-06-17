【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成

▲ 政府加強政府僱員快速測試，每日快測人數佔整體僱員6成。（資料圖片）

政府發言人今日（17日）表示，政策局和部門會加強政府僱員的新冠病毒快速抗原測試檢測，每日需進行檢測的員工人數短期內増至逾106,000人，佔政府僱員人數6成。

為了盡早阻截隱形傳播鏈，政府發言人表示，每日需進行檢測的員工人數短期內將由4月中時的約78,000人増加至超過106,000人，佔政府僱員人數6成，另有超過35,000人需定期按風險進行快速抗原測試。

政府會要求以下類別的政府僱員定期或在有需要情況下進行快速抗原測試：

需在緊急情況時維持政策局／部門運作的員工；

在履行職務時有需要與公眾接觸的員工；

其職務有較高感染風險的員工，或涉及維持重要基建運作和提供必要公共服務的員工；

有特別需要作出監測的員工，例如曾於辦公室接觸確診人士或確診人士的密切接觸者；以及

需接受強制檢測的員工等。

政府亦提醒政府僱員繼續保持警覺性，亦已要求政策局和部門繼續採取針對性社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議和減少非必要的員工活動。

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責任編輯：李榮忠