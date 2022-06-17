【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人

▲ 本港3至5月失業率稍微回落至5.1%，飲食、零售及建造業跌幅相對明顯。（陳靜儀攝）

第5波疫情放緩後，社交距離措施於4月中起逐步放寬，加上新一輪消費券刺激消費，勞動市場亦稍為改善。政府統計處今日（17日）公布新一期失業率數據，經季節性調整3至5月失業率稍微回落至5.1%，較2至4月的5.4%略減0.3個百分點；本港同期仍有逾19萬人失業，略少約1.5萬人。

2至4月失業率創10個周期新高之後，3至5月期間大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整），以及就業不足率均見下跌。

失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計失業率，較上一個周期，顯著下跌1.2個百分點至8.8%，其中餐飲業失業率大跌1.9個百分點至11%，零售業亦下跌0.9個百分點至7.4%；大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業和藝術、娛樂及康樂活動業。

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總就業人數由上一期355.9萬人，下跌至355.4萬人，減少約5,400人。同期總勞動人口亦由3 765 300人下跌至3 745 200人，減少約20,100人。失業人數（不經季節性調整）則由上一期的20.6萬人，下跌至19.1萬人，減少約14,700人；同期就業不足人數由14.2萬人，下跌至13萬人，減少約11,600人。

勞工及福利局局長羅致光指，3至5月的失業和就業不足情況，隨着本地疫情緩和及社交距離措施在期內較後時間逐步放寬而有所改善，認為新一輪消費券計劃和「2022保就業」計劃亦對就業市場有幫助。他預計，只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在未來數月應會繼續改善。

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記者：馮琪雅