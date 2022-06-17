  • 30°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 17:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【污水檢測】屯門龍門居及葵青新葵芳花園等污水陽性　當局派25萬快測包

社會 16:55 2022/06/17

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（17日）表示，屯門、南區及葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

屯門區 — 龍門居

南區 — 海怡半島及悅海華庭

葵青區 — 葵芳邨、葵盛東邨、新葵芳花園、葵翠邨、葵康苑、葵涌廣場及葵芳閣

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？　中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

 

相關文章

【新冠肺炎】今增1,145宗確診　本地感染達1,014宗【不斷更新】
今日 16:25
【新冠肺炎】今增1,145宗確診　本地感染達1,014宗【不斷更新】
【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成
今日 16:21
【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成
【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
今日 16:31
【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人

你可能感興趣

【新冠肺炎】今增1,145宗確診　本地感染達1,014宗【不斷更新】
今日 16:25
【新冠肺炎】今增1,145宗確診　本地感染達1,014宗【不斷更新】
【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成
今日 16:21
【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成
【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
今日 16:31
【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
海怡半島 悅海華庭 衞生防護中心 衞生署 南區 葵涌 屯門 龍門居

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃
17:48 2022/06/08
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃