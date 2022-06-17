【新冠肺炎】傳反恐特勤隊16名警員快測陽性　歐家榮：警方一個部門出現爆發有20人染疫

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳國峰攝）

本港疫情略有反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代本港疫情最新發展。本港今（17日）新增1,145宗確診，當中1,014宗本地個案。

被問到據指警方反恐特勤隊有16名警員，呈報快速抗原檢測對新冠病毒呈陽性。歐家榮回應指，衞生防護中心是知悉事件，並已經派員跟進，據了解是其中一個警察部門出現爆發，有20人染疫，已安排他們進行隔離，亦安排其家人進行檢疫。

同時，已建議相關同事進行核酸檢測，與患者有密切接觸人士亦暫時不要上班，而涉事部門已安排消毒清潔。

警方今日回覆TOPick查詢時稱，事件沒有影響警察公眾服務。警隊會繼續密切監察疫情發展，並適時向因感染新冠病毒及需要隔離的同事及其家人提供福利支援。

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記者：李榮忠