  • 30°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】中港城推消費$200享5小時泊車優惠　輕鬆遊西九故宮M+博物館

休閒消費 17:02 2022/06/17

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

S⁺ REWARDS會員消費滿指定金額，即可換領電動車充電優惠券。（商場提供）

西九龍文化區及康文署文化體育設施終於開放，加上剛開幕的M+博物館及香港故宮文化博物館，勢必吸引更多遊客前來。為解決駕駛人士泊車煩惱，中港城特別推出「泊遊西九」5小時免費泊車優惠，讓大家有充足時間逛展覽看節目。

由即日起的逢星期六、日及公眾假期，顧客只需憑指定即日活動門票，並於中港城場內食肆，以電子貨幣即日消費滿$200（最多兩張機印發票），即可換領5小時免費泊車。

遊客可於中港城停車場泊車後，再於商場門口轉乘九巴296D或專線小巴77M，約10分鐘車程便可到達博物館道或藝術公園，點到點接駁到M+博物館及香港故宮文化博物館。

中港城推出泊遊西九5小時免費泊車優惠。（商場提供）

另外，中港城擁有尖沙咀最大型及兼容不同品牌的電動車充電站，提供合共44個充電車位，當中Shell Recharge電動車充電站提供4個快速充電設備，是全港最快的電動車充電站；Halo theStation Universal 中速充電站則提供40個中速充電設備。

商場亦推出電動車充電優惠券消費換領活動，S⁺ REWARDS會員由即日起至8月31日，只需於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可於商場禮賓處換領$10或$20充電優惠券，優惠折扣近50%。

記者︰黃依情

相關文章

【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞　滿$250儲印花換$100電影超市禮券
12:51 2022/06/10
【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞　滿$250儲印花換$100電影超市禮券
【重新開放】鯉魚門公園本月29日重開　明起可用「康體通」預訂營位
12:04 2022/06/16
【重新開放】鯉魚門公園本月29日重開　明起可用「康體通」預訂營位
【著數優惠】GOGOX辦全港首個「 兩萬蚊任買放題」　每日派兩萬港元消費額名額70位
11:15 2022/06/15
【著數優惠】GOGOX辦全港首個「 兩萬蚊任買放題」　每日派兩萬港元消費額名額70位

你可能感興趣

【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞　滿$250儲印花換$100電影超市禮券
12:51 2022/06/10
【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞　滿$250儲印花換$100電影超市禮券
【重新開放】鯉魚門公園本月29日重開　明起可用「康體通」預訂營位
12:04 2022/06/16
【重新開放】鯉魚門公園本月29日重開　明起可用「康體通」預訂營位
【著數優惠】GOGOX辦全港首個「 兩萬蚊任買放題」　每日派兩萬港元消費額名額70位
11:15 2022/06/15
【著數優惠】GOGOX辦全港首個「 兩萬蚊任買放題」　每日派兩萬港元消費額名額70位
著數優惠 故宮文化博物館 M+ 電子支付 商場活動 門票 車位 中港城 China Hong Kong City 故宮 電車

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃
17:48 2022/06/08
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃