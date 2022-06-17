【商場優惠】中港城推消費$200享5小時泊車優惠　輕鬆遊西九故宮M+博物館

▲ S⁺ REWARDS會員消費滿指定金額，即可換領電動車充電優惠券。（商場提供）

西九龍文化區及康文署文化體育設施終於開放，加上剛開幕的M+博物館及香港故宮文化博物館，勢必吸引更多遊客前來。為解決駕駛人士泊車煩惱，中港城特別推出「泊遊西九」5小時免費泊車優惠，讓大家有充足時間逛展覽看節目。

由即日起的逢星期六、日及公眾假期，顧客只需憑指定即日活動門票，並於中港城場內食肆，以電子貨幣即日消費滿$200（最多兩張機印發票），即可換領5小時免費泊車。

遊客可於中港城停車場泊車後，再於商場門口轉乘九巴296D或專線小巴77M，約10分鐘車程便可到達博物館道或藝術公園，點到點接駁到M+博物館及香港故宮文化博物館。

▲ 中港城推出泊遊西九5小時免費泊車優惠。（商場提供）

另外，中港城擁有尖沙咀最大型及兼容不同品牌的電動車充電站，提供合共44個充電車位，當中Shell Recharge電動車充電站提供4個快速充電設備，是全港最快的電動車充電站；Halo theStation Universal 中速充電站則提供40個中速充電設備。

商場亦推出電動車充電優惠券消費換領活動，S⁺ REWARDS會員由即日起至8月31日，只需於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可於商場禮賓處換領$10或$20充電優惠券，優惠折扣近50%。

記者︰黃依情