【開明父親】劉小康父子合作為故宮設計豬雕塑　設計師爸爸放養兒子從不設限

▲ 著名設計師劉小康是香港故宮貴賓室藝術總監，虎父無犬子，在無心插柳下，兒子劉天浩也走上父親的設計路。

這個訪問緣起於故宮，因為劉小康是故宮貴賓室藝術總監。但細問之下，才發現虎父無犬子，無心插柳，兒子劉天浩也走上父親的設計路。沒有預設，一切隨緣，天浩也沒有繼承父親設計公司的壓力。就好像劉小康大半生都在努力其「椅子戲」，最重要是兒子找到他適合的位置。

今年64歲，半退休狀態的劉小康，回望他一路走來的設計路，也是順應時勢。「靳叔（靳埭強）想做畫家，但卻因誤打誤撞才做了設計師。而我則是順應香港社會的發展，行業的轉變，找適合自己的空間。香港是一個很獨特的城市，港英年代造就了一個國際化的社會，而我們的國際經驗，對國內的專業發展很有幫助，因此近年也順勢幫助國內的公司做設計。」

▲ 隨著劉小康的學生高少康（圖左）的加入，靳劉高設計在深圳也設有公司。圖中為靳埭強。（圖片：被訪者提供）

他的代表作也是他人生的轉捩點，便是替Watsons蒸餾水設計水樽。「我一直做平面設計，海報設計就算得獎也並不是很多人會見到，但設計這水樽，真正的商業產品，感受到做好一個product，能夠每個月和幾百萬人分享，影響力很大。而設計的價值，通過這些產品最容易有滲透力。」

劉小康覺得他們那一代的設計師，經過幾十年的實踐，最大的優勢是有國際視野，但現在的年輕人在本土發展不錯，但就跳不出國際，可以說交流平台不夠國際化。

一個設計師，成功與不成功在於細節，是否能夠做到最好，決定在細節的處理。年輕人許多時候缺乏經驗及細節的處理，我們以往在理工大學接受英國人的字體訓練，眼睛很銳利，差少少就是差少少。

▲ 訪問拍攝場地位於火炭，是劉小康朋友的家族物業，全層面積有8,000呎，包括5,000呎露天平台。他打算將之打造成另類的藝術空間，讓藝術家可以多交流溝通，激發討論。（圖片： 梁偉榮攝）

兒子寧做泛領域設計師

兒子劉天浩今年33歲，在16歲至27歲期間，他一直漂流在外，美國3年，荷蘭7年。他沒有刻意不去讀設計，而父親以為他愛寫作，會揀一些人文學科來讀，但想不到在美國高中的訓練，令天浩在美術方面的成績突飛猛進。

天浩提到小時候的親子活動，也是一個培養美學的培訓。「我們會去跳蚤市場，在一堆看似垃圾的東西，找到一些有價值的好東西，是一種幾好的訓練。」劉小康又會和志趣相投的朋友一起去旅行去參觀博物館，當中對作品的討論，對天浩也是一種啟蒙。

結果天浩經父親介紹下，入讀了荷蘭著名的設計學院－－Design Academy Eindhoven。劉小康指Eindhoven是飛利浦（Philips）品牌的發源地，而這間學校與英國皇家藝術學院（RCA）齊名，有許多超前的教學理念，而天浩是拿著自己的作品飛往荷蘭考試。

▲ 劉小康喜歡與朋友結伴去旅行，讓天浩也可以多點接觸他的朋友，了解大人的世界及想法。（圖片：被訪者提供）

劉小康笑言兒子在外留學，與他的交流，許多時都是透過太太，而想知道兒子身處何方，看看信用卡簽帳便知曉。

輸獎更令人成長

天浩畢業後，沒有加入父親的設計公司——靳劉高設計，只是兼職幫父親的忙。「我會形容我是一個泛領域的設計師，即是指工作包括多種設計，如平面、室內、產品、展覽等等。」劉小康解釋，他們以往設計師掌握了一門手藝，就會專注做某一類的設計，但現在設計師的重要性在於思維，而不是解決問題的手藝，那就可以做很多東西。「因此我公司操作的方式已不適合他，不是新時代模式。如果公司發展至另一階段，不抗拒他回來幫手。」

▲ 天浩在Design Academy Eindhoven學院與母親合照。（圖片：被訪者提供）

不過，嚴母可能對天浩有點期待：「媽媽早幾個月問我：阿仔，你好像今年無攞獎噃？！」天浩曾經因為設計了一枝原子筆，而拿了「思誕行」中國文具大賞金獎及當代好設計獎（由德國 Red Dot與廈門文廣傳媒集團共同發起）兩個獎項。開明的父親替兒子打完場：「我和靳叔加起來，都拿了六、七百個獎，但現在已少攞獎了。」

曾經獲獎無數的劉小康，對於獎項有自己一番的體會：

攞獎得到的經驗教訓，不夠輸一個奬大。贏獎固然開心，但就不會再計較；輸了就會耿耿於懷，會想是評審還是我的問題，抑或是中西文化差異。

相信天浩應該「收到」了，所以對拿獎無壓力。

「作為父母，當然想他開開心心，找到自己想做的去發展。但如果是一位設計師，就因著他過去的不一樣視野，希望他為香港帶來不一樣的新元素，學以致用，發揮精采。」設計師父親對設計師兒子的期望。

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「椅子戲」不斷上演

「椅子戲」早已成為劉小康設計上的icon，因為他在這方面已花了20多年的時間。他解釋是因為97年前，前港督彭定康忽然民主，除了三級議會外，連藝術館的顧問也要公開選舉一番。「大家想爭權力，但又不懂去坐，因此我做了一些公共藝術品，是一些空凳但大家不識去坐。」但這椅子概念，明眼人甚至追溯到1985年劉小康為中英劇團設計的《我係香港人》海報，那時候已出現一張半中半英的椅子，大家已開始思考身份問題。

劉小康說：

一個人喜歡坐甚麼凳是一種心態，大班椅？議會上的凳？還是梳化？人對位置的尋求，其實由坐開始。

如果換轉今天，要設計一張椅子，代表今時今日的香港，劉小康會說是Folding Chair，可以打開成4張，雖然身份有轉移發展，但不會脫離母體，一環扣一環。

▲ 較早前在香港知專設計學院「看不到的—－傳統中式家具製作」展，有劉小康為故宮士林館設計的明式繞腳椅。他指中式的設計著重線條優美，與書法及山水畫的發展很有關係，因 此他喜歡將中國的意念用現代設計語言表達。（圖片：被訪者提供）

兒子操刀故宮商標設計

故宮開幕在即，萬眾期待，劉小康負責替故宮作形象設計，包括logo、紀念品、定位及品牌策略等，而可見的實物就有VIP房士林館內的椅子、屏風、茶几、古董架等，但未開幕，現在仍要賣個關子。

另一個與故宮的合作計劃，就是「十二肖 Project Twelve」，匯集12位著名本地設計師及12組本地年青設計師，共同創作以12生肖為題的藝術作品。劉小康負責設計的生肖是豬，而他太太屬豬，這作品早已亮相。「在漢字，『家』字有豬字在裏面，而豬在中國人的農民生活裏，家有豬是一種幸福的感覺。」而這作品不只是一隻豬而是有兩隻，因為劉小康認為形成一個家不只一個人，起碼要有兩個人，才有這設計上的考慮。

在年青設計師當中，天浩也是其中一分子，回應父親的豬設計，他以《山海經》的怪物「並封」為藍本，將兩隻豬連起來，但卻向相反方向，有回望過去、展望將來的意思，而他覺得博物館也是這樣。「這豬呈現出來的形態也像心臟，因為最近便有新聞提及有人移植了豬的心臟。」

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天浩也負責故宮的商標設計，一看那梯形，便會聯想到故宮建築的外貌。「商標的顏色是參照故宮的黃磚瓦頂，這是非常罕有的，我們還特登問古董商借來磚瓦去對色。」而HKPM（Hong Kong Palace Museum）背後的圖案：「有匯聚及擴散之意，而層層遞進有穿越歷史的感覺。」天浩說。

記者：何小雲