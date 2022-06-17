【臥底行動】警方打擊黑幫拘捕105人 　最小僅13歲

▲ 警方「強弩」行動打擊三合會拘105人 。(曾秋文攝)

警方新界南總區刑事部為針對黑幫活動，由去年8月起展開「強弩」的臥底行動，經深入調查及搜證，在本月15日和16日展開拘捕行動，搜查多個娛樂場所及食肆，共拘捕105人。

警方新界南總區刑事總部高級警司羅國凱表示，涉案黑幫從事多類型犯罪活動，包括經營非法賭博場所、色情場所和無牌酒吧，同時涉及多宗暴力罪行，包括俗稱「晒馬」的案件，警方於是派出臥底滲入黑幫搜證，在前日（15日），新界南總區刑事部聯同機動部隊、荃灣、葵青、沙田、大嶼山和機場警區人員展開行動，突擊搜查多個由黑幫操縱的非法賭檔，檢取麻雀和麻雀櫈等賭具和20萬元賭款；另外針對涉案黑幫進行財富調查，發現有成員利用銀行戶口清洗犯罪得益，涉及1600萬元，警方凍結67萬元懷疑犯罪得益。

羅國凱指出，被捕人士當中有19名為未成年人士，15名是學生，年紀最少僅13歲，他干犯參與「晒馬」違法活動。涉案黑幫專門招攬青少年從事各種犯罪活動，但他們只收到微薄的報酬，為黑幫作「廉價勞工」，任俗稱「睇場」、酒吧侍應或「睇水」的工作，報酬微薄，還要替黑幫高層頂罪。

警方相信今次行動已重創一個活躍於新界南的黑幫組織。警方呼籲青少年切勿被不法分子誤導，貪圖微少金錢利益以身示法，誤入歧途。並呼籲家長多與子女溝通，留意他們結交朋友的背景，避免誤交損友。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文