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【父親節】爸爸3大重要形象影響孩子成長　育兒專家平反︰父親節值得被慶祝

育兒經 19:09 2022/06/17

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父親節與母親節的地位應該同等重要呢！

作為父親，第一時間給人印象就是默默耕耘，努力付出但收穫未必成正比。你看父親節跟母親節相比，完全傾斜於母親節上，慶祝父親節的人少之又少。作為爸爸，必須要作出平反。就讓父親節前夕，給大家三個父親的神秘任務，讓各位爸爸都做個「值得被慶祝」的人。

爸爸是男孩子的形象參照

作為同性，男孩子成長路程的形象參照，當然就是父親。所以，如果父親是個暖男，男孩或多或少也會參照這個設定而成長，成為顧家愛家人的小暖男。關鍵在於怎樣的父親，建構怎樣的環境，令男孩子形成相等價值觀。所以，如果發現孩子行為出現問題，某程度上也反映出父親在家中的角色設定，各位爸爸不妨認真面對一下。

爸爸是女孩子第一個接觸的異性

對於女孩子，父親是第一個接觸的異性，有關於對男性的認知，也是由父親而來。女孩也會參照爸爸的形象而建構選擇對象的標準，影響婚姻價值觀。而爸爸對女性的評價，也直接影響女孩子對於成長為成年女性的理想指標。例如，父親在女孩面前對某些女性評頭品足，也會給成長中的女孩帶來影響，以此判斷理想中的女性的模樣。

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爸爸是孩子的英雄

誰都喜歡英雄，而誰可以成為孩子心中的英雄呢？爸爸們毋須變身，只需要盡責任接納孩子、關愛孩子、陪伴與教導就可以輕鬆成為孩子的英雄。英雄給孩子安全感，使孩子在安全的環境下放膽成長。所以，爸爸在家中盡責，不假手於人，絕對能夠給孩子一個充滿安全感的成長環境，而這個環境絕對不能由其他人代替。

既然爸爸是如此重要，也不能被代替，爸爸們又會否趁着父親節，當一位盡責任的爸爸呢？

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作者簡介︰
3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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撰文 : Vinic爸爸

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