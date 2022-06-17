【新班子】李家超：組班工作順利已提請中央任命　選人涉4大考慮

▲ 候任特首李家超。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超今日傍晚見記者，形容組班工作順利，透露新班子成員包括現屆問責官員、公務員和專業人士，已按《基本法》提請中央政府任命，獲任命後會公布名單。

李家超表示，挑選司局長時，考慮包括以下幾點：（1）對有關領域有所需知識、能力或經驗；（2）有強的執行力，講求效率，能實踐以結果為目標的要求；（3）施政理念與其一致，重視團隊精神；（4）有能力利用人際網絡，聯繫各界，凝聚力量。

他又稱，自己的班子展現3個新氣象，（1）涵蓋多元背景，包括政府官員、新入政府的專業人士、以及熟悉地區工作者；（2）有本屆官員留任，有公務員轉任政治任命官員；（3）專業人士方面，有高認受性。形容是一支有共同理念、多元、團結、執行能力強的團隊。

李家超又感謝現屆政府團隊每一位，一直努力為香港服務。又指每一屆政府都有新舊人員的更替，未必能和他們每一位都繼續在第六屆政府工作，但感激他們每一位，又希望他們繼續以不同身份為香港服務，包括政府委員會，公共組織等，形容他們永遠是夥伴，是「良師益友」。

李家超表示，和中央在不同事項上都有溝通，中央要求他組成的團隊，是可以推動香港良政善治，解決社會上希望解決的問題，施政理念一致、執行力強，能團結凝聚社會力量等，李家超稱，他邀請加入新班子的人士，均朝著這個目標。

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記者：林曉君