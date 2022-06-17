【聲夢傳奇2】「折骨Ben」妹妹趙頌宜連番失利　大熱Pamela被封「眾人媽媽」

▲ 《聲夢傳奇2》

TVB節目《聲夢傳奇2》將於明晚（6月18日）播出第2集，眾學員：陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）正式踏上舞台。

他們被分成5組輪流進行合唱考驗，讓6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）根據各人表現挑選心水學員；至於郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）則分別為紅隊及藍隊擔任總監。

▲ Aster甫演唱完畢，其餘XiX其餘5名團員即飛奔上台與她擁抱。

隨時面臨淘汰

本輪特別之處是，每組均需「盲唱」一段時間，導師要單憑聲線及唱功挑選心水潛質學員。

只要有其中一名學員被選中，「大屏幕」便會馬上升起，該組學員樣貌亦隨即全線曝光。獻唱完整首歌曲後，若有學員仍未獲任何導師垂青，則需進入危險區並面臨隨時被淘汰機會。

本集分組名單及獻唱歌曲分別為Duncan、Timothy、Jason《愛是懷疑》，Pamela、Vivian、Crystal（梁芷菁）《可惜我是水瓶座》；Maggie、金仔、Sean、Zayden《活著VIVA》；Angel、Janees、Desta、Mandy《原來你甚麼都不要》；Aster（XiX代表）、Sabrina、Nicole、Jasmine《Poker Face》。

▲ （左起）Crystal（梁芷菁）、Pamela、Vivian合唱《可惜我是水瓶座》。

Pamela獲封「眾人媽媽」

首輪憑「超班」歌喉及唱功率先跑出的Janees及Sabrina，第2集繼續技驚四座，其中只有13歲的Sabrina，更令Phil及Gin Lee一「聽」鍾情爭崩頭，到底哪位導師手快有、手慢冇？另外更有學員同時獲得三名導師睇中，到底哪一位如此標青？

除合唱PK，本集亦有不少花絮位，讓觀眾更深入了解各位學員的性格及特質。

以賽前大熱Pamela為例，原來身為「學霸」的她還有細心體貼一面，對每位學員均照顧有加，獲封「眾人媽媽」。

▲ Zayden（左）和Sean合唱《活著VIVA》。

Maggie再陷危機

至於首集因為過份緊張被張佳添狠批「一碌木」的Maggie，今集則因聲線偏沉、唱高音部分未如理想而被安排加入男子組。

由於Maggie加入組別的獻唱歌曲，是需要奔放自如的《活著VIVA》，令以「僵硬」馳名的Maggie再陷危機！到底因身為「折骨Ben」（趙祥誠）妹妹備受關注的Maggie，最終能否渡過難關？

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