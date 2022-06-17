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【交通意外】觀塘繞道開篷私家車的士相撞　的士翻側撞壆4人傷

社會 17:32 2022/06/17

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觀塘繞道發生交通意外。（讀者提供）

觀塘繞道發生交通意外，事發今日（17日）下午3時48分，觀塘繞道往旺角方向一輛開篷私家車與一輛的士相撞，的士翻側後撞向圍欄，車內一度有人被困。4名傷者包括的士司機及3名乘客受輕傷，4輛救護車到場為傷者治理。受意外影響，觀塘繞道往旺角方向一度嚴重擠塞。

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警方接獲報案，一輛開篷私家車沿觀塘繞道往旺角方向，當駛至近九龍麵粉廠對開時，懷疑失控與前方一輛的士相撞，的士撞向左邊石壆後全車掉頭，再在石壆上傾側，險告墮橋下險象環生，的士內司機負傷自行爬出，途人見狀報警。消防到場協助傷者坐在路肩，救護員即場進行急救。

警方封鎖兩條行車線，現場雜物散落一地，的士車尾和開篷私家車頭均嚴重損毀。意外最少釀成4人受傷，警方正調查意外原因。

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記者：曾秋文、陳麗娜

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