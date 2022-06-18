【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單

▲ TOPick搜查了市面超市及零食店27款杯裝啫喱，發現大部分不含人造色素。

小朋友喜愛食啫喱，尤其杯裝水果啫喱內有果肉，滿足度大增。可是，家長購買時要留意啫喱的營養標籤，是否含有「邪惡色素」，因邪惡色素或會影響孩子專注力。此外，水果啫喱內含果糖或添加糖分，宜少食多滋味。TOPick近日檢視市面上27款杯裝啫喱，發現25款不含邪惡色素，餘下2款則含有2種邪惡色素。

根據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，例如食物在加工後流失了顏色，會以色素修正色差，令食物賣相更吸引。食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，各國對食用色素都有監管限制。

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6種人造色素或損兒童專注力

人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，指出兒童攝取以上6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況，總結出以下6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）Tartrazine

喹啉黃（E104）Quinoline Yellow

日落黃FCF（E110）Sunset Yellow

淡紅（E122）Carmoisine

麗春紅4R（E124） Ponceau 4R

誘惑紅AC（E129）Allura Red AC

歐盟國家在2010年7月開始，規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。台灣消基會曾提醒，人工色素對學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，而檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，麗春紅4R亦在美國被禁用，在台灣，淡紅則被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

25款不含人造色素杯裝啫喱

TOPick抽查了市面上7個品牌共27款杯裝啫喱，發現當中25款不含人造色素，包括日本品牌兼日本製造的BOURBON、Secoma、Tarami啫喱，而中國製的Kiboru、Dessert Duet 2個品牌的杯裝啫喱亦不含人造色素。名單如下︰

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2款杯裝啫喱有邪惡色素

另外有2款杯裝啫喱，屬泰國產地的Bilap比納品牌，當中芒果味果凍、白桃荔枝味果凍（雜錦）均有2種邪惡色素，檸檬黃（E102）和誘惑紅AC（E129）。詳細資料如下︰

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*以上資料以產品包裝為準

留意啫喱糖衣陷阱

留意杯裝啫喱的色素之外，亦要留意糖衣陷阱，「米施洛營養中心」註冊營養師梁曦允（Chloris）曾表示，不建議兒童進食啫喱，主因是啫喱一般為獨立包裝或杯裝，並含較高糖分，可致蛀牙危機。此外，Chloris提醒家長不宜讓2歲以下幼兒進食，因啫喱質地比較彈牙，小朋友進食時容易出現鯁塞的危機。

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責任編輯︰顏紫燕