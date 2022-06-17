【欺詐判囚】涉濫用公職騙425萬服務費　衞生署前顧問醫生判監31個月官斥違反誠信

▲ 前顧問醫生甘啟文今被判監31個月。資料圖片

衞生署前顧問醫生涉向世衛等醫療組織訛稱他創立的香港微生物學醫生協會是衞生署的合作夥伴，從而向醫療組織收取共逾425萬元的服務費。前顧問醫生早前承認藉公職作出不當行為等6項控罪，今（17日）於區域法院被判監31個月，法官判刑時指，被告當時身居要職，卻乘職務之便，詐騙世衛等組織逾400萬元，犯案時間更長達近9年，顯然違反誠信。

涉案被告甘啟文（64歲）早前承認4項藉公職作出不當行為罪及2項欺詐罪，而餘下的1項使用虛假文書罪則留於法庭存檔。

法官判刑時指，被告當時身居要職，卻乘職務之便，詐騙世衛等組織逾400萬元，犯案時間更長達近9年，顯然違反誠信。由於案情嚴重，判刑需具阻嚇性，並不適合以緩刑處理。

法官續指，雖然被告因本案失去長俸，但非減刑理由。法官將量刑起點定於5年6個月，但考慮到案件因索取法律意見而延誤1年，加上被告熱心公益、良好品格，以及在預審時認罪，遂將被告判監31個月。

案情指，2005年9月至2013年7月案發期間，被告向日本國立感染症研究所、世衞及創新診斷基金會訛稱，其成立的香港微生物學醫生協會（HKAMM）是獲衞生署認可的機構，從而透過HKAMM的帳戶收取折合約共330萬元的服務費。

案情又指被告於2012年4月至2013年7月期間，兩度向世衞職員訛稱，香港結核參比實驗室並沒有獨立的銀行帳戶，因而誘使世衞分別將兩筆服務費存入HKAMM的帳戶。被告共透過HKAMM的帳戶收取了共逾425萬元款項，而被告於2022年5月6日已向衞生署全數還款。

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記者：梁錦麟