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【入稟索償】涉新城巿被襲受傷　總警司入稟向港大畢業生索償 

社會 17:39 2022/06/17

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總警司於新城巿廣場暴動中受傷，入稟區域法院索償。資料圖片

港大畢業生涉於2019年7月，在沙田新城市廣場咬斷1名警長手指，及襲擊另外2名警員。港大生於去年3月被裁定襲警等4罪罪成，判囚5年半。隨被咬斷手指的警長於上月入稟向他索償後，另1名受傷的總警司於昨（16日）入稟區域法院，要求賠償。

原告梁子健，現為沙田區指揮官；答辯人為杜啟華。入稟狀指，答辯人於2019年7月14日約晚上9時54分，於新城市廣場3樓的店舖「LONGCHAMP」外襲擊原告，令原告受傷及造成損失，故要求答辯人賠償，入稟狀沒有列明索償金額。司法機構網頁顯示，案件排期於11月29日提訊。

資料顯示，答辯人早前就襲警等4罪經審訊後被裁定罪名成立，被判監5年半。案情包括答辯人以雨傘襲擊時任高級警司的原告，致其右手無名指遠端指骨骨折，案中另被咬斷1截手指的警員梁啟業及另兩名警員，早前已分別入稟向答辯人索償。

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記者：梁錦麟

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