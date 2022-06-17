【尋人記II】黃亞保6年難民營生活艱苦　保哥花12年學廚藝揸鼓棍變揸鑊鏟

▲ 黃亞保花足12年進修廚藝。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，昨晚（6月16日）播出的第9集，一口氣尋覓5位昔日新聞主角，當中1985年上電視台參加模仿近藤真彥比賽的藝人韋家雄、越南華僑「廚神」黃亞保（保哥），對於家庭觀眾來說，保哥與韋家雄絕對是驚喜現身。

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保哥的現身亦令人留下深刻印象，攝製隊為了解20年前曾入住望后石難民營的越南人近況，特意向公司的越南華僑大廚「保哥」請教。

而保哥於翻看當年新聞片段時，突然發現自己有份現身昔日新聞片，令在旁的攝製隊亦大為震驚，網民則留言指保哥年青時樣子標青：「保哥都係80後嚟」、「保哥細個時幾靚仔」。

越南偷渡來港

現年41歲的保哥為越南華僑，7歲時隨父母偷渡來港，之後於望后石船民營住了近6年，這6年的生活十分艱辛，曾以靠煉奶及餅乾維生，甚至執樹皮來煲涼茶飲，這種生活令保哥練成獨立的個性。

他一直沒有接受正規學校教育，只靠父親替他於營中補習，後來在甄別政策下，他考上中三，即使努力學習也未追趕進度，最後於會考只取得1分。

節目中保哥除了憶述及分享當時的居住情況及環境外，又指當年上中學時因為時常遭到同學取笑，難免感到自卑。

難得的是，保哥仍選擇正向面對：「你冇辦法改變人哋嘅諗法，同學點睇你呢啲可能好短暫。」保哥又指當年自己熱愛打鼓兼夾Band，只是很多人不相信，保哥笑謂：「有咗呢條片可以拎嚟做證據。」

▲ 保哥分享與方東昇等人合照。（Facebook圖片）

學廚12年

學業成績不理想，但未有影響他追夢，8歲時已立下目標要做廚師。中學畢業後，保哥入讀香港中華廚藝學院，其後曾到一間會所做「三廚」，之後更由「三廚」升為總廚，惟他自知廚技根基打得不好，故工作半年後他決定辭職。

其後到了五星級酒店做學廚，由低做起、重新學習，學曉基本知識和技能。做了兩年學廚，便到某飲食集團做廚師。當時保哥工作的中菜館樓下是Page One書店，他天天去打書釘，不斷閱讀和進修乃黃亞保的成功秘訣。

他說：「任何人都要不斷增值自己，因為不進則退，其他人很快會爬過你。我在中華廚藝學院修讀了多個專業廚藝課程，包括初級、中級、高級及大師級，一共用了12年的時間，以我所知，我是第一位在學院修畢這4個課程的學生

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韋家雄自認發明星夢

節目另一亮點，攝製隊在追尋「追星族」個案期間，翻查昔日新聞片段時，在一個模仿近藤真彥比賽中，發現疑似無綫藝人韋家雄身影；當時一身黃色運動服的「韋家雄」，身形瘦削兼一臉緊張，稚氣十足。

攝製隊之後拿著相關片段向韋家雄求證，他大方承認是片中人，並笑指當年的自己「貪慕虛榮」：「真係我嚟，發明星夢想入行！」邊說邊笑的家雄續指當年並沒有接獲入圍通知，並遭工作人員問道：「下次可唔可以換過另一件衫？」相當搞笑。