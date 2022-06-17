【疫苗接種】成人首兩針打復必泰疫苗相隔時間延長至8星期　打新冠疫苗後4周可打猴痘疫苗

▲ 成人首兩針打復必泰疫苗相隔時間延長至8星期，打新冠疫苗後4周可打猴痘疫苗。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會發表暫擬共識建議，建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由3星期延長至8星期。

更多證據顯示接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距較長，可產生的免疫反應會較佳，而出現心肌炎及／或心包炎的風險亦較低。聯合科學委員會聯同專家顧問團建議18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由3星期延長至8星期。

個別人士經考慮個人風險及益處，並在知情同意下，該間距可縮短至不少於3星期。其他群組的建議接種時間則維持不變。

打新冠疫苗後4周可打猴痘疫苗

聯合科學委員會亦有討論了猴痘疫苗的應用。專家知悉香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案，但一些猴痘流行和非流行的國家已錄得人類感染猴痘確診個案，病毒亦可能會進一步擴散。

聯合科學委員會建議視乎猴痘疫苗的供應情況，為曾接觸個案的人士接種合適的第三代疫苗，作為暴露後的預防性治療，並按暴露風險由高至低排列，最理想是於首次暴露的四日內（如沒有出現病徵，則可於14日內）接種以防止病發。

聯合科學委員會建議，接種猴痘疫苗所需的劑數、間距和禁忌症應跟從製造商的建議。原則上，曾接種天花疫苗的人士再接種一劑猴痘疫苗已足夠。如情況許可，應於接種信使核糖核酸新冠疫苗前後最少相隔四星期才接種猴痘疫苗。

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責任編輯：李榮忠