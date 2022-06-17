【呈分試】呈分試英文科急救法　寫作2招搶分閱讀理解4大溫習重點

▲ 英文補習導師分享呈分試英文科「急救法」。

小五呈分試將至，有家長認為只要子女多操練必能應付，但如果只盲目操練而沒有技巧，成效並不大。學博教育英文補習導師Spencer Lam分享呈分試英文科「急救法」，如作文搶分攻略、閱讀理解溫習重點等，幫助學生在呈分試得分。

文法

熟習混合時態proofreading

想在文法部分得分，Spencer指學生需掌握動詞、冠詞（a、an、the）、詞性轉換及子句（clauses），在這4方面下功夫。不少學生在詞性轉換方面出現混亂，面對一些需填上動詞、名詞等題目時，他們就覺得特別困難。

文法以操卷為主，Spencer建議多做一些混合時態及proofreading題目，這兩類型題目可以最快知道學生的文法能力。他推介學生善用免費App，如「Microsoft OneNote」，記下常犯錯誤，考試前翻看「錯題簿」題目。

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寫作

用「過三關」寫作法

寫作部分方面，有學生會以腦圖幫助寫作，但Spencer不建議利用腦圖。他稱，「腦圖令小朋友沒有組織，只是將你想到的東西分散，顯得凌亂，沒系統地表達事情」，而且難以將學到的字詞及技巧應用。

Spencer建議小朋友以「過三關」方式，先用5分鐘來構思作文。畫上九宮格，一欄3格代表3個段落，每格默寫約5個較進階的詞彙或句式，視乎小朋友的詞彙量，在作文中能應用到這些詞彙或句式就劃上剔號，確保每段都用到。另外一欄3格寫下一些相應框架及例子，最後一欄則為論點及想法。他認為「過三關」方式的好處在於有組織，而且能應用到所學。

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「10秒定律」構思特別例子

呈分試寫作要求小朋友的想法富創意，難得高分的關鍵在於例子。Spencer提出「10秒定律」，首10秒想法不要寫，因為這是普遍學生都會寫的，並不能突圍而出。他舉例以寫日記為題目，學生通常會寫周末跟父母去迪士尼樂園，可是「你講別人也講就會低分」，但如寫去M+博物館、塔門等就較特別︰

當10個同學都講迪士尼、海洋公園，你是唯一講到特別例子的就會較高分了。

文法及詞彙量需時累積，想「急救」呈分試寫作，就要從「例子」入手，能在較短時間最快掌握到。

多用句式及詞彙

學博教育英文補習導師Jocelyn鼓勵學生多用句式，有小五學生經過兩個月練習後已大有進步，寫作能加入不同句式及詞彙。她表示，「老師一日改幾十篇作文，如何能令他留下深刻印象，就是靠句式」。小五呈分試作文題目或提供圖片及問題提要，Jocelyn指大部分學生如答問題，似做閱讀理解多於寫作。

Jocelyn鼓勵學生寫作每段至少用2至3個詞彙或句式，平日多做多寫絕對有幫助。如家長日常有為小朋友改作文，她建議他們寫下評語，具體指出文中的錯處並提供意見，小朋友才能進一步改善。

閱讀理解

爭取時間作答

閱讀理解沒有神技，Spencer認為「無技巧勝有技巧」，家長擔心子女難應付長題目，坊間有補充練習將長題目分為15種題型，但小朋友想完哪種題型再回答，反而做得更慢。

閱讀理解考英文底子，最重要是時間，平均2分鐘做一題，小朋友想題型已花去不少時間，很容易做不完試卷。

Spencer分享能準確找出答案的方法，面對特定題型如「True / False / Not Given」題目，大多難以判斷「False」或「Not Given」，他提醒學生，同類別而有矛盾就屬「False」。「Not Given」在學生眼中是無從判斷，其實是指很好多可能性、不同類別。

4大溫習重點

想加強閱讀理解能力，Spencer建議以下4大溫習重點︰

1. 打好英文底子︰每日背誦10個常用字。

2. 拆解長難句︰每日學習3種句式，多做句式練習。

3. 多閱讀文章︰每日一篇，推介閱讀英文報章學生版。

4. 實戰︰每3日做一份閱讀理解練習，在錯題簿記下問題、本身答案、正確答案、解釋答錯原因。

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記者︰駱秀玲