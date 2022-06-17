【Disney+劇集】《正羲的算法》戲內戲外歡喜冤家　陳柏霖+郭雪芙挑戰廣東話急口令

▲ 陳柏霖與郭雪芙挑戰廣東話急口令。

由陳柏霖和郭雪芙主演的Disney+全新律政輕喜劇《正羲的算法》於已正式上線，首6集將一口氣播放，與觀眾一同投入既熱血又搞笑的律師日常。

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急口令挑戰

為了向香港觀眾宣傳劇集，於劇中分別飾演貪錢律師與律師新丁的陳柏霖與郭雪芙口才當然了得，但回到現實，究竟會否考起他們呢？

他們決定接受急口令挑戰，以廣東話快速讀出「正義的算法講法律揾辦法對班犯法將佢哋繩之於法」，二人互動場面相當爆笑。

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氣氛惹笑

陳柏霖憑當年於香港拍戲時練習得來的廣東話底子，輕鬆一Take過成功挑戰急口令，好像劇中的王牌律師角色一樣醒目；而未有學習過廣東話的郭雪芙看到拍檔表現就如臨大敵，縱然有陳柏霖每字指導發音，仍然「標冷汗」，大叫「真的很難，我讀得要冒汗了」。

陳柏霖見到郭雪芙的尷尬卻在一旁偷笑，而且笑說對方「很可愛」。

二人挑戰急口令時的有趣氣氛，與劇中針鋒相對的歡喜冤家角色如出一轍，而且默契十足，讓觀眾更期待全新台劇《正義的算法》的播放！

一連26集全新台灣律政輕喜劇《正義的算法》會於2022年6月16日（星期三）晚上8時在Disney+上線，首日第1至6集上線，其後逢周三、四晚上8時更新兩集。