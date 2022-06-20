【超市大搜查】食餃子避開致肥陷阱　11款相對低脂急凍餃子

▲ 食餃子避開致肥陷阱，11款相對低脂急凍餃子。

急凍餃子是不少港人喜愛的懶人食品，不過部分餃子熱量和脂肪不算低，吃得過多可能會致肥。TOPick最近檢視市面43款急凍餃子，發現只有一款屬於低脂。

根據食物安全中心資料，高脂定義為每100克固體食物超過20克脂肪；低脂定義為每100克不超過3克脂肪。

是次TOPick搜羅多個常見牌子共31款急凍餃子，包括CJ、快易煮、灣仔碼頭等等，檢視它們的營養成分，發現全部都不屬於高脂，但僅有「灣仔碼頭」的「黑椒香菇植物肉素水餃」為低脂，每100克只有2克脂肪。

為此，TOPick整理了11款相對低脂的餃子名單，以每100克餃子計算，脂肪含量均不超過6克。

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食安中心指出，脂肪與碳水化合物及蛋白質都是人類膳食中的能量來源。然而，攝入過量脂肪會導致嚴重的健康問題，包括增加患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。

為了預防上述非傳染性疾病，世衞建議總脂肪只應佔總能量攝入量的15至30%。以一個每日所需能量約為2000千卡的人為例，每日攝入的能量只應有300至600千卡來自脂肪（約33至67克）。

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責任編輯：沈佩珊