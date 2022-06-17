  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MY NEW WORLD ORDER】神還原Tyson Yoshi創作空間　時代廣場換領演唱會門票

娛樂 18:36 2022/06/17

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

TYSON YOSHI與時代廣場聯乘舉辦《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE。（大會提出）

本地創作歌手Tyson Yoshi除了熱愛音樂創作，也不時鼓勵年輕人為自己的夢想努力奮鬥。

今年8月，Tyson Yoshi即將舉辦首個個人大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》，更率先與時代廣場攜手舉辦為期一個月的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及POP-UP STORE，把TYSON的創意靈感來源和喜歡的收藏品與大眾分享。

【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售

最新影片：黃婉華專訪

 《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE由即日起至7月15日期間於商場5樓舉行，藝術展不但神還原Tyson Yoshi平日進行音樂及藝術創作的私人空間。

當中，包括Tyson Yoshi喜愛的意大利傢具品牌B&B Italia以及用於音樂創作的電腦MSI等，並展出他和潮流藝術平台REALITY GOODS主理人MICHAEL LI的收藏品及畫作，讓大家可以感受TYSON靈感泉源。
 
同時，Tyson Yoshi是次亦聯乘創意品牌CASETIFY，在會場內展示一幅用上近50個電話殼組合而成的Tyson Yoshi畫像，而於會場中間的位置更設有巨型TYSON頭像模型。

他更請來為其演唱會海報設計字體的本地字體藝術家及紋身師DAVY JUICY 在頭像模型上畫上相同字體，定必成為一眾樂迷打卡留念的熱點。

Tyson Yoshi表示，日常創作需要極高的專注力，因此亦特意在展覽中免費提供能量飲品MONSTER給大家享用。

【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力

    點擊圖片放大
    +5
    +4

是次POP-UP STORE將同步推岀演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的紀念品，當中重點單品包括以TYSON YOSHI為靈感的限量版TYGER人像模型以及《I DON'T SMOKE AND I DON’T DRINK》鮮綠色限量黑膠唱碟。

另外，同場亦備有其他極具收藏價值的產品，包括聯乘NEW ERA推出印有「TY」圖案的經典9FORTY CAP帽，各款以《MY NEW WORLD ORDER》為設計理念的T恤、TOTE BAG、鎖匙扣等，款款都極具設計感。

《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE
日期：6月17日至7月15日
時間：中午12時至晚上8時
地點：銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力
13:50 2022/05/24
【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力
【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售
16:58 2022/06/11
【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售
【半裸誘惑】Tyson Yoshi半裸上陣公開獨家美容秘方　直擊型男護膚日常
15:59 2022/05/12
【半裸誘惑】Tyson Yoshi半裸上陣公開獨家美容秘方　直擊型男護膚日常

你可能感興趣

【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力
13:50 2022/05/24
【演唱會】Tyson Yoshi演唱會將以實名制售票　歌迷留言感謝團隊努力
【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售
16:58 2022/06/11
【演唱會】Tyson Yoshi首個大型個唱8月開騷　實名制賣票6月17日開售
【半裸誘惑】Tyson Yoshi半裸上陣公開獨家美容秘方　直擊型男護膚日常
15:59 2022/05/12
【半裸誘惑】Tyson Yoshi半裸上陣公開獨家美容秘方　直擊型男護膚日常
Tyson Yoshi 時代廣場 著數優惠 歌手 商場 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃
17:48 2022/06/08
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃