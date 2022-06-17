【MY NEW WORLD ORDER】神還原Tyson Yoshi創作空間　時代廣場換領演唱會門票

▲ TYSON YOSHI與時代廣場聯乘舉辦《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE。（大會提出）

本地創作歌手Tyson Yoshi除了熱愛音樂創作，也不時鼓勵年輕人為自己的夢想努力奮鬥。

今年8月，Tyson Yoshi即將舉辦首個個人大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》，更率先與時代廣場攜手舉辦為期一個月的《MY NEW WORLD ORDER 》藝術展及POP-UP STORE，把TYSON的創意靈感來源和喜歡的收藏品與大眾分享。

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《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE由即日起至7月15日期間於商場5樓舉行，藝術展不但神還原Tyson Yoshi平日進行音樂及藝術創作的私人空間。

當中，包括Tyson Yoshi喜愛的意大利傢具品牌B&B Italia以及用於音樂創作的電腦MSI等，並展出他和潮流藝術平台REALITY GOODS主理人MICHAEL LI的收藏品及畫作，讓大家可以感受TYSON靈感泉源。



同時，Tyson Yoshi是次亦聯乘創意品牌CASETIFY，在會場內展示一幅用上近50個電話殼組合而成的Tyson Yoshi畫像，而於會場中間的位置更設有巨型TYSON頭像模型。

他更請來為其演唱會海報設計字體的本地字體藝術家及紋身師DAVY JUICY 在頭像模型上畫上相同字體，定必成為一眾樂迷打卡留念的熱點。

Tyson Yoshi表示，日常創作需要極高的專注力，因此亦特意在展覽中免費提供能量飲品MONSTER給大家享用。

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是次POP-UP STORE將同步推岀演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的紀念品，當中重點單品包括以TYSON YOSHI為靈感的限量版TYGER人像模型以及《I DON'T SMOKE AND I DON’T DRINK》鮮綠色限量黑膠唱碟。

另外，同場亦備有其他極具收藏價值的產品，包括聯乘NEW ERA推出印有「TY」圖案的經典9FORTY CAP帽，各款以《MY NEW WORLD ORDER》為設計理念的T恤、TOTE BAG、鎖匙扣等，款款都極具設計感。

《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE

日期：6月17日至7月15日

時間：中午12時至晚上8時

地點：銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖