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【海外升學】英國文化協會疑人為錯誤　收取費用後未有為考生報考劍橋入學試

社會 18:27 2022/06/17

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(資料圖片)

英國文化協會因為註冊錯誤，未為考生報考劍橋入學試。協會今日（17日）回覆本網TOPick查詢時表示，由英國劍橋大學考試委員會提供的STEP於6月9日在香港試場舉行，對今次的疏忽深表遺憾，並對考生與其母親造成的挫敗感深表歉意，現已全額退考試申請費用，並為該考生尋找可以替代的考試方案。

英國文化協會收取考試費用後，未為一名考生報考劍橋入學試Sixth Term Examination Paper的考試，考生在開考當日才知道不在應考名單當中，導致不能應考，原來協會未為他報考。

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記者：余思嵐

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