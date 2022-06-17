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【MIRROR成員】姜濤將「現身」中環燈光匯演　PeyMewo應援車遊走全港

娛樂 18:38 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

姜濤跟Payme再度合作。

姜濤近日再為PayMe拍攝消費卷廣告，而中環滙豐總行大廈外牆將會展示全新「PayMe x 姜濤消費券燈光匯演」，特大姜濤將再次「現身」，與PayMeow及一眾可愛貓咪齊齊現身，盡顯可愛活潑的一面。

被問及拍攝廣告的感受，姜濤表示十分好玩：「因為要切合『轉』這個主題，拍攝廣告期間真的轉了很多個圈，幸好我有跳舞的底子，所以問題不大，反而辛苦了PayMeow。」

燈光匯演將於6月19日下午6時38分首演，

燈光匯演將於6月19日下午6時38分首演，一眾PayMe支持者以及「姜糖」切勿錯過！

而PayMeow應援車將出動走訪全港各區   答謝市民支持，應援車將於 6月24日至6月29日期間走訪香港多區，協助大眾下載PayMe及展示如何使用PayMe領取消費券，並向選用PayMe領取消費券的市民派發PayMe 紀念禮品。紀念禮品數量有限，先到先得，詳情如下：

6月24日（五）旺角朗豪坊 

6月25日（六）銅鑼灣百德新街 

6月26日（日）將軍澳唐明街Donki

6月27日（一）銅鑼灣駱克道灣仔站A出口  

6月28日（二）大圍金禧花園（近沙田港鐵站） 

6月29日（三）葵涌廣場／荃灣眾安街千色     

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撰文 : TOPick柴犬出動

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