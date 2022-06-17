【失業率】疫情反彈料致失業率橫行　勞聯促政府換屆超前準備援助措施

▲ 勞聯指零售及餐飲等行業主要聘請散工應付臨時需求。（陳靜儀攝）

政府統計處今日（17日）公布新一期失業率數據，3至5月失業率稍微回落至5.1%，較2至4月的5.4%略減0.3個百分點，惟勞聯指近日疫情反彈，飲食及零售等行業僱主仍較少聘請全職員工或長工，經濟活動及處所營運恐再受影響，料失業率會在高位橫行一段時間，盼政府即將換屆之際，要有超前思維提早部署加強相關行業支援。

最新失業率數據顯示，3至5月期間大多數主要經濟行業失業率及就業不足率均見下跌，餐飲及文娛康樂等行業失業率跌幅較顯著，但仍處雙位數。（詳情即看：【下一頁】）

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮表示，希望僱主因應新一輪消費券推出再增聘人手，惟4月21日至今疫情持續，加上近日疫情反彈，飲食及零售等行業僱主集中請散工應付臨時需求，較少「開位」請半年至1年的全職或長工。

她擔心「第5波未完，第6波又嚟」，政府或再限制經濟活動及處所營運，甚至暫停本地遊等，相關行業人手需求會再受影響，「消費券可能會抵銷小小（影響），但相信失業率仍然會維持打橫行一段時間，如疫情持續，擔心會再轉差。」她呼籲政府在疫情防控之外，應留意各行各業情況盡快推出援助措施，而不是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，「唔想因為政府換屆而拖慢措施推出或呈真空狀態」，籲相關政策局官員要有超前思維，預備應變方案。

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記者：馮琪雅