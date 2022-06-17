  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 19:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業率】疫情反彈料致失業率橫行　勞聯促政府換屆超前準備援助措施

社會 18:40 2022/06/17

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

勞聯指零售及餐飲等行業主要聘請散工應付臨時需求。（陳靜儀攝）

政府統計處今日（17日）公布新一期失業率數據，3至5月失業率稍微回落至5.1%，較2至4月的5.4%略減0.3個百分點，惟勞聯指近日疫情反彈，飲食及零售等行業僱主仍較少聘請全職員工或長工，經濟活動及處所營運恐再受影響，料失業率會在高位橫行一段時間，盼政府即將換屆之際，要有超前思維提早部署加強相關行業支援。

最新失業率數據顯示，3至5月期間大多數主要經濟行業失業率及就業不足率均見下跌，餐飲及文娛康樂等行業失業率跌幅較顯著，但仍處雙位數。（詳情即看：【下一頁】

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮表示，希望僱主因應新一輪消費券推出再增聘人手，惟4月21日至今疫情持續，加上近日疫情反彈，飲食及零售等行業僱主集中請散工應付臨時需求，較少「開位」請半年至1年的全職或長工。

她擔心「第5波未完，第6波又嚟」，政府或再限制經濟活動及處所營運，甚至暫停本地遊等，相關行業人手需求會再受影響，「消費券可能會抵銷小小（影響），但相信失業率仍然會維持打橫行一段時間，如疫情持續，擔心會再轉差。」她呼籲政府在疫情防控之外，應留意各行各業情況盡快推出援助措施，而不是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，「唔想因為政府換屆而拖慢措施推出或呈真空狀態」，籲相關政策局官員要有超前思維，預備應變方案。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
今日 16:31
【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
【加薪搶人】餐飲業踏復常之路　壽司郎指分店缺人手：起薪點加7%望吸人才
17:49 2022/05/27
【加薪搶人】餐飲業踏復常之路　壽司郎指分店缺人手：起薪點加7%望吸人才
【取消對沖】立法會三讀通過取消強積金對沖　羅致光：法案通過是重要里程碑
10:45 2022/06/10
【取消對沖】立法會三讀通過取消強積金對沖　羅致光：法案通過是重要里程碑

你可能感興趣

【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
今日 16:31
【失業率】本港失業率稍放緩至5.1%　失業大軍減至19.1萬人
【加薪搶人】餐飲業踏復常之路　壽司郎指分店缺人手：起薪點加7%望吸人才
17:49 2022/05/27
【加薪搶人】餐飲業踏復常之路　壽司郎指分店缺人手：起薪點加7%望吸人才
【取消對沖】立法會三讀通過取消強積金對沖　羅致光：法案通過是重要里程碑
10:45 2022/06/10
【取消對沖】立法會三讀通過取消強積金對沖　羅致光：法案通過是重要里程碑
失業率 疫情 就業 失業 商場 餐飲 政府統計處 零售 行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃
17:48 2022/06/08
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫解構7種含雌激素食物慎吃