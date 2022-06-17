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【公屋供應】特快公屋編配計劃7月推2000伙　預計9月揀樓

社會 18:47 2022/06/17

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房屋署署長王天予（左）。（曾耀輝攝）

房委會今日（17日）舉行公開例會，房屋署署長王天予表示，「特快公屋編配計劃」將於今年7月推出2,000個單位，預計9月揀樓。

「特快公屋編配計劃」以自選單位形式進行，於計劃中可供揀選的單位大部分是「不受歡迎公屋單位」；部分為兇宅。申請者在揀選單位時，並沒有地區限制，惟須依據其公屋申請的認可家庭人數，並按個別單位的編配標準，在可供揀選單位名單中，自行揀選單位。

翻查記錄，「特快公屋編配計劃2021」錄6.08萬宗申請，首批推出1,426個單位，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少8伙，以前曾捲入兇殺案；427呎的單位，月租可低至3,606元。

王天予又指，有房委員委員曾提出減少公屋編配次數等建議，署方認為有必要探討各個改善公屋編配效率和公平性的方案。

她又分享數據指，在過去五年，有47％輪候人士在首次獲編配時便接受編配，在第二次和第三次才接受的百分比則有27％和26％。王天予認為，減少輪候人士的可獲編配次數，短期內無助縮短公屋輪候時間；至於如何縮短流，加快首次獲編配時間，署方將作詳細分析。

房委會今日舉行公開例會。（曾耀輝攝）

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記者：陳梓蔚

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