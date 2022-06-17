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【防疫措施】教育局續向有經濟需要學生派快測包　提醒學校不應安排非必要聚餐活動

社會 18:58 2022/06/17

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學生須每日進行快測，直至本學年完結。（資料圖片）

學生及教職員每日進行快速抗原測試的措施將持續至本學年完結。教育局今（17日）表示，會繼續透過學校將快測包分派予有經濟需要的學生，又提醒學校不應安排非必要的聚餐活動，若學校舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間。

教育局發言人表示，由於疫情有反彈跡象，學校必須繼續嚴格執行《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》所載的各項衞生防疫措施，切實執行各種抗疫措施。教育局亦特別提醒學校，由於除下口罩活動會構成更大病毒傳播風險，校方不應安排非必要的聚餐活動，教職員及學生應避免出席聚餐活動。

教育局又說，若學校在校園內舉辦半天的集體活動，如畢業禮、家長日、開放日、校園參觀等，應確保參加者有足夠的社交距離及嚴格遵從各項防疫抗疫措施，包括確保場地空氣流通；若學校舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、出席者應盡量平排而坐，並面向同一方向。

教育局提醒家長，應繼續採取預防新冠肺炎的措施及留意子女的健康情況，在每天回校上學前安排子女完成快測。教育局又說，由於最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，而有關病徵與新冠肺炎相似，因此如學生出現發燒或呼吸道病徵，即使快測獲陰性結果，亦不應回校。教育局亦再次強烈呼籲家長及學校盡快安排適齡學生，尤其是年紀較小的學生接種疫苗，以保障生命安全。

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責任編輯：黃悅晴

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