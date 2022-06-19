【期間限定】跟Frankie玩超感官濾鏡　IPSA為用家度身定制美肌Recipe

▲ MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）代言的IPSA開設了期間限定店。

日本護膚品牌IPSA近來有新搞作，除了邀得MIRROR零死角代表陳瑞輝（Frankie）代言外，亦開設期間限定店讓大家有更多體驗。

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場內可體驗10款充滿個性的「AQUA play ART Instagram AR FILTER 超感官濾鏡」，4款濾鏡AQUA MIRROR、AQUA LIGHT、AQUA BALL、 AQUA FLUCTUATION會率先登場，其餘6款將於6月23日推出。

濾鏡由5名世界知名多媒體藝術家將流動多變的AQUA融入新媒體藝術，打造全新3D 水亮世界，讓用家沉浸式體驗AQUA世界的虛擬色彩。

用家於現場解鎖濾鏡並完成指定任務後，可獲贈皇牌產品體驗裝。

現場更有IPSALYZER專業肌膚分析，讓用家探索自己肌膚真實一面，且度身定制專屬你的美肌Recipe。

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「AQUA Play ART」 期間限定店

日期：即日起至8月14日

時間：早上11時30分至晚上8時30分

地點： K11 Art Mall 地庫2樓 Kiosk 2

記者：梁樂欣