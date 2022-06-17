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【新品速報】PP X MONSTER推幸運達摩盲盒系列　9款幸運達摩＋消費滿$300可獲PP BABY購買權

休閒消費 19:07 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

PP X MONSTER 幸運達摩盲盒系列。（圖片由toyzeroplus提供）

不斷發掘新興藝術工 作者的TOYZEROPLUS，與PP BABY聯手推出首發「PP X MONSTER 幸運達摩盲盒系列」，同場會設置創作者「AAAZ」的個人展覽，1:1還原展示出工作室環境、畫作、手稿等，更會有歷代PP BABY作品及PPXMONSTER 巨大版元祖達摩展出。

最新影片

PP BABY化成9款有實現願望能力的幸運達摩，黑色達摩象徵著去除厄運，粉紅色達摩象徵著美滿良緣，藍色代表學業運，是次系列有6款基本款、2款小隱藏款及1款大隱藏款，每款都送給大家不同的好運！

PP X MONSTER達摩劍球 

劍球為日本大受歡迎的傳統玩具，PP X MONSTER與本地劍球品牌Friday Kendama合作，推出復古設計劍球套裝，一套共有兩個劍玉，劍身上的「七転八起」寓意著不畏困難，勇於挑戰。

1:1 還原創作者 AAAZ 之工作室

PP BABY作者AAAZ創造了三十多款PP BABY角色，更與不同品牌合作，是次展覽會展示出AAAZ歷年來創作的PP BABY，更首次 1：1 展示出AAAZ的工作室！除了PP BABY的創作過程，大家亦可看到不同的手繪作品，現場還有首次展出PP X MONSTER巨大版元祖達摩，讓大家打卡！

抽選活動 帶走絕版PP BABY

現場憑單消費滿港幣$300（當中需包括一盒PP X MONSTER幸運達摩盲盒）即可參加抽籤，中籤人士可獲得指定歷年PP BABY的購買權（隨機 1 款），售價為港幤$480！

復古扭蛋機 轉岀達摩 PP X MONSTER徽章

是次活動還準備了六款徽章扭蛋， 每款數量有限，大家可以把喜愛的款式掛上身上帶回家！

參加方法：在店內消費滿港幣$100，即可以優惠價港幣$20扭蛋一次；單次扭蛋價為港幣$38 。（  當中需包括一盒PP X MONSTER幸運達摩盲盒）

除了首次發售的PP X MONSTER幸運達摩盲盒及劍球，PP BABY準備了一系列象徵著幸運的家品和小物讓大家搶購。

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【PP BABY X AMAZ Make A Wish「願」】活動資訊

開放日期：2022 年 6 月 16 日至 7 月 10 日 

開放時間：星期一至日，中午 12 時至晚上 9 時

地點：AMAZ by Lokianno (銅鑼灣京士頓街 2-4 號地下及地庫)

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責任編緝：蕭雅文

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