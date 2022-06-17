【暴龍哥相展】鄭中基首辦攝影展難忘與街坊交流　以鏡頭記錄老店人情味︰要好好珍惜

▲ 鄭中基首辦個人攝影展，用鏡頭記錄香港老店的人情味。

歌、影、視瓣瓣掂的「暴龍哥」鄭中基（Ronald），近年除了踩入網絡世界，在YouTube開設頻道《機動電視台RTV》吸納近50萬訂閱者外，其實他更是個不折不扣的攝影發燒友。

最近他就與Leica香港合作，舉辦自己首個個人攝影展「尋覓．港式」，拿起廠方全新的相機M11，走訪香港大街小巷中日漸式微的小店及職人，希望以鏡頭捕捉這城即將消逝的一刻，還有街坊真摯的一份人情味。

▲ 向來喜歡攝影的鄭中基，最近與Leica合作舉辦個人攝影展，尋覓老店中的香港人情味。（LEICA提供）

以往提起鄭中基，總是離不開「搞笑」兩字，句句談笑風生。但當與Ronald聊起影相這話題時，不知不覺間就多了份「認真」及「專業」。

「這是我第一次舉辦相展，其實之前一直想辦的，但因為我影相比較亂，甚麼都喜歡影，隨心出發，往往到最後就拼湊不到一個主題出來，所以始終沒扚起心肝實行。」Ronald說。

但近年受世紀疫情及社會環境影響，令本來已是瞬息萬變的香港，再添了一份無形的壓力，不少本土小店、工種或行業等正因此悄悄消失，就令他頓然心血來潮，想以照片記錄低這城即將消逝的東西，並將作品集結成他的首個個人攝影展「尋覓．港式」。

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老店街坊人情味

Ronald語重心長表示：「它們無疑是見證住香港成長，或是很多人成長的一部分。加上社會急速變化、科技進步，現在仍能屹立不倒的小店、行業，背後必定是靠一班街坊支持。」

他希望能透過這次展覽，提醒大家在這艱難時刻，仍然有人在默默堅持：「我們更應好好珍惜及記錄低這些充滿香港人情味的事物。」

在今個農曆新年前後的日子，Ronald就帶着一部Leica M11及兩枝鏡頭，遊走港九新界大街小巷，以街拍形式記錄一些小店中的人生百態，例如有上海理髮店、補鞋店、雜貨舖等，希望能展現出它們最真、最自然的一面，再親自挑選了14張讓他感受最深的照片展出。

他亦非純粹按一下快門就了事，每攝下一張相之前，他總是會先聆聽主角背後的故事。「我很享受與被拍攝者交談，可一邊了解他們的故事一邊記錄，從而令照片看起來更有質感，讓觀眾更易產生共鳴及連結。」

在拍攝過程中，他亦遇上了不少趣事，例如是分別在小巷之中及旺角新填地街的兩間上海理髮店裏。

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享受聆聽主角故事

Ronald回想小時候，也曾幫襯過這種「冷巷」理髮店：「那時要剪髮首先要排隊方可。還記得當時拍攝我是站在老遠影過去的，怕阻住老闆做生意要捱鬧，但老闆好好人，叫我不用擔心行近些盡情影。」

而他拍攝另一間地舖理髮店那天，卻因事遲到：「甫來到店裏只聞到一室飯香，原來老闆正在煲飯準備午餐，他亦只從容地說句：『影快點吧，我要吃飯。』全程也非常合作。」

而在雀仔街時，Ronald為了要拍下某舖頭的老闆娘，更不惜要「偷影」。

Ronald說：「那位老闆娘不願意上鏡，就算我連續兩日去拜訪她，上前介紹自己，她也堅拒，更說：『你戴了口罩，我不認得你。你要影就出門口影，在那裏要影甚麼也隨便你。』但有趣是，正當我在舖外要舉機時，她立即脫下口罩，其實心底裏是非常配合的。」

▲ 每拍攝一間小店，他都會先了解店家背後的故事。（LEICA提供）

最後，老闆娘的「真面目」當然成功被Ronald記錄低，但這次拍攝中讓他感受最深的，是位補鞋匠伯伯。

「這位伯伯非常厲害，未開檔前，檔口僅得幾塊板圍住，但打開後裏面就是他所有寶貝架撑。拍攝當日剛好有街坊拿鞋去補，原來他並非只做補鞋，還有補色。」

職人之手道出辛酸

不過，昔日蓬勃一時的補鞋現今已成夕陽行業，幫襯的人愈來愈少，補鞋店更是買少見少。「伯伯跟我說，這些年來幸而仍有班街坊支持，會堅持做下去，直至沒人再來幫襯才退下火綫吧。」

而這位老補鞋匠的巧手工藝，更成為Ronald下一輯相的靈感來源：「如果14幅照片中我只能帶走一幅放在家，我會選那幅補鞋匠伯伯的手部大特寫。我更想拍攝一輯『職人之手』，例如是廚師、醫生、打拳及舉重運動員等，光看他們的手，就知道他們是有多豐富的經驗，甚至人生閱歷。」

Ronald的首個個人攝影展覽「尋覓．港式」，會由即日起至9月9日於Leica香港銅鑼灣旗艦店及中環國際金融中心店舉行，想知道「暴龍哥」如何以鏡頭尋覓香港的人情味，不妨到現場感受一下。

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鄭氏三代愛攝影 因爺爺愛上M機

娛樂圈中喜歡影相的藝人不少，如有發哥周潤發、任達華等，鄭中基也是其中之一，他甚至被封為娛樂圈的「攝影大神」，皆因他除了常在IG分享靚相外，更有個以別名「*zzj」開設的Flickr帳號，貼出幾十張大師級照片，當中主角還包括了太太余思敏。

「還記得很久以前有次搬屋，無意間發現一部屬於我爺爺的Leica M3相機。我就問爸爸，原來爺爺以前愛影相嗎？他才笑說其實自己也很喜歡。」

▲ 補鞋匠老伯的一雙手，是他寶貴經驗及人生的印證。（LEICA提供）

爺孫3代也是攝影發燒友，所以這部M3相機對Ronald來說更別具紀念價值。但由於香港天氣潮濕，又長期缺乏打理，相機當時已無法運作。

後來他特意找師傅花了大半年時間去維修，就開始了愛上以Leica M系相機拍攝：「現在影相絕對是開心過之前，以前玩菲林機，會要求照片一定要中focus，給自己太多規限。但現時照片略為blur一點或有motion反而更好，最重要是捕捉到「發生」的那一刻，有side track反而才記得拍攝的過程。」

Ronald更建議想玩街拍的朋友，行裝應盡量輕便，基本上帶兩枝鏡已足夠，其中必備廣角鏡，以方便攝下街上隨時發生的有趣事。

「尋覓．港式」

地址：銅鑼灣白沙道12號地舖Leica香港

電話：2385 0118

營業時間：周一至周日10am-8pm

記者︰黃依情