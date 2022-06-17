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【回歸25周年】郵政發行特區成立25周年紀念郵票　7月1起發售

社會 19:59 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

郵政將於7月1日起發售「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題的紀念郵票及相關郵品。（郵政網站）

香港郵政今日（17日）宣布，將於7月1日起發售「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題的紀念郵票及相關郵品，市民可於全線37間集郵局及「郵購網」購買。而正式首日封將於6月20起率先於全線郵政局和網上購物坊「郵購網」發售。

郵政表示，為慶祝香港特別行政區成立25周年，發行一套4枚紀念郵票、一張小全張和相關集郵品。郵票展示在實施《香港國安法》及完善選舉制度後的香港，4款郵票各寫一字，合為「穩」、「定」、「繁」、「榮」。另外，郵政以「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題，發行一張郵票小型張。

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兩套紀念郵票及相關郵品將於7月1日起在全線37間集郵局及「郵購網」發售，並於7月2日起在其他非集郵局發售。首日封（珍藏版）、套摺（珍藏版）及貼有紀念郵票／郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。有關這兩套紀念郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：黃悅晴

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