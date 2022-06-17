【回歸25周年】郵政發行特區成立25周年紀念郵票　7月1起發售

▲ 郵政將於7月1日起發售「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題的紀念郵票及相關郵品。（郵政網站）

香港郵政今日（17日）宣布，將於7月1日起發售「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題的紀念郵票及相關郵品，市民可於全線37間集郵局及「郵購網」購買。而正式首日封將於6月20起率先於全線郵政局和網上購物坊「郵購網」發售。

郵政表示，為慶祝香港特別行政區成立25周年，發行一套4枚紀念郵票、一張小全張和相關集郵品。郵票展示在實施《香港國安法》及完善選舉制度後的香港，4款郵票各寫一字，合為「穩」、「定」、「繁」、「榮」。另外，郵政以「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題，發行一張郵票小型張。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

兩套紀念郵票及相關郵品將於7月1日起在全線37間集郵局及「郵購網」發售，並於7月2日起在其他非集郵局發售。首日封（珍藏版）、套摺（珍藏版）及貼有紀念郵票／郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。有關這兩套紀念郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴