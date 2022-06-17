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【新冠疫苗】打首兩針復必泰相隔延至8周　18至59歲者下周三起可改預約

社會 20:12 2022/06/17

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打首兩針復必泰相隔延至8周，18至59歲者下周三起可改預約

因應專家的最新建議，政府今日（17日）籲請18至59歲人士留意接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距時間，已由相隔3星期延長至8星期。由6月22日（星期三）上午9時起，相關人士可透過預約系統，選取接種第一劑復必泰疫苗八星期後的預約時段。

政府表示，若市民已預約接種第二劑復必泰疫苗，可先行取消有關預約，或於稍後時間透過專題網站更改預約時段，預約在接種第一劑復必泰疫苗後八星期的時段，以接種第二劑疫苗。
 
若個別人士有特別需要，經考慮個人風險及益處和在知情同意下，可選擇在接種第一劑疫苗後，縮短至不少於三星期接種第二劑復必泰疫苗。

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會發表暫擬共識建議，更多證據顯示接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距較長，可產生的免疫反應會較佳，而出現心肌炎及／或心包炎的風險亦較低。詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文

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