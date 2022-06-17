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【打擊冒牌】海關拘2男女涉於珠寶展售侵權首飾　檢49件珠寶首飾價值約174萬元

社會 22:04 2022/06/17

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海關拘2男女涉於珠寶展售侵權首飾，檢49件珠寶首飾價值約174萬元。（曾秋文攝）

海關今日（17日）在灣仔會議展覽中心拘捕1名41歲男子及1名37歲女子，並檢獲49件珠寶首飾，懷疑為冒牌物品。

海關版權及商標調查科高級督察石家諺表示，較早時接獲商標持有人舉報，指在灣仔會展一連4日舉行的「六月香港珠寶首飾展覽會」中，有展銷攤位售賣懷疑侵權珠寶首飾。海關今日採取執法行動，在一個攤位成功試買一條冒牌頸鏈，並在攤位內檢獲4件冒牌吊咀及3對耳環。

海關拘2男女涉於珠寶展售侵權首飾。（曾秋文攝）

海關其後到涉案攤位位於紅磡的一個辦公室內搜查，其後再檢獲多41件無牌珠寶首飾，合共174萬元。 海關表示該批懷疑冒牌珠寶首飾以正貨的2成價錢售賣，其中最貴為一條約值50萬元的頸鏈。海關呼籲各珠寶參展商要尊重知識產權，並重申海關會加強執法及打擊展覽會的侵權活動。

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記者：曾秋文

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