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【快速測試】3區污水陽性當局派17萬快測包　涉大埔御峰苑、東區杏花邨等

社會 22:10 2022/06/17

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3區污水陽性當局派17萬快測包，涉大埔御峰苑、東區杏花邨等。（政府新聞處）

因應大埔、北區及東區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（17日）表示，大埔民政事務處、北區民政事務處和東區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約170,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 大埔區：富雅花園、新達廣場、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰、翠怡花園、翠林閣、富萊花園、美豐花園，以及平安里和翠和里附近一帶住宅
  • 北區：丙崗及吳屋村
  • 東區：富欣花園、曉翠苑、杏花邨、杏花園，以及炮台山康福臺和天后廟道17-45號附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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