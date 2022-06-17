【強制檢測】39處地點納入強檢公告 涉元朗功夫點心、紅磡海逸豪園等【附名單】
社會 22:20 2022/06/17
政府今晚（17日）公布將39處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月18日或19日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看：【下一頁】
有關指明地點：
- 元朗朗逸豪園6座
- 大角咀港灣豪庭2座
- 大圍雲疊花園1座
- 黃大仙樂富邨樂謙樓
- 油塘油麗邨碧麗樓
- 將軍澳雍明苑澤明閣
- 尖沙咀擎天半島5座
- 愉景灣尚堤珀蘆(2座)
- 青衣長青邨青柏樓
- 柴灣興華(二)邨展興樓
- 屯門美樂花園9座
- 深水埗麗安邨麗德樓
- 九龍城天寰天海匯3座
- 荃灣綠楊新邨M座
- 上水天平邨天朗樓
- 葵涌荔景邨安景樓
- 筲箕灣耀興道63號東霖苑
- 馬鞍山新港城海濤居1座
- 上水彩園邨彩華樓
- 屯門良德街3號豐連1座
- 元朗溱林12座
- 柴灣藍灣半島8座
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 東涌東環1A座
- 長沙灣泓景臺1座
- 鰂魚涌惠安苑D座
- 牛池灣龍池徑60號彩虹花園
- 鰂魚涌南豐新邨4座
- 紅磡海逸豪園4座
- 何文田工地：何文田佛光街與常樂街交界處
- 老虎冰室屯門 V city：1樓L1-11號鋪
- 百份百餐廳：上水寶石湖邨碧玉樓地下3號鋪
- 龍宴酒家：上水彩園邨彩園廣場4樓R401號鋪
- UCC Vienna Café：紅磡海逸坊高層地面UG26-28號鋪
- 盈暉海鮮酒家：長沙灣長沙灣廣場2樓210鋪
- Wildfire Pizzabar：尖沙咀星光大道
- 功夫點心：元朗又新街56號置富中心地下6-7號鋪
- 德福海鮮酒家：元朗洪水橋洪堤路8號雅珊園商場地下14號鋪
- 新志興至尊燒鵝大王：牛池灣龍池徑60號A地下
如市民在今年3月17日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。
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責任編輯：陳梓蔚