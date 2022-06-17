【強制檢測】39處地點納入強檢公告　涉元朗功夫點心、紅磡海逸豪園等【附名單】

▲ 39處地點納入強檢公告。（資料圖片）

政府今晚（17日）公布將39處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月18日或19日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看：【下一頁】

有關指明地點：

元朗朗逸豪園6座

大角咀港灣豪庭2座

大圍雲疊花園1座

黃大仙樂富邨樂謙樓

油塘油麗邨碧麗樓

將軍澳雍明苑澤明閣

尖沙咀擎天半島5座

愉景灣尚堤珀蘆(2座)

青衣長青邨青柏樓

柴灣興華(二)邨展興樓

屯門美樂花園9座

深水埗麗安邨麗德樓

九龍城天寰天海匯3座

荃灣綠楊新邨M座

上水天平邨天朗樓

葵涌荔景邨安景樓

筲箕灣耀興道63號東霖苑

馬鞍山新港城海濤居1座

上水彩園邨彩華樓

屯門良德街3號豐連1座

元朗溱林12座

柴灣藍灣半島8座

上水彩蒲苑彩碧閣

東涌東環1A座

長沙灣泓景臺1座

鰂魚涌惠安苑D座

牛池灣龍池徑60號彩虹花園

鰂魚涌南豐新邨4座

紅磡海逸豪園4座

何文田工地：何文田佛光街與常樂街交界處

老虎冰室屯門 V city：1樓L1-11號鋪

百份百餐廳：上水寶石湖邨碧玉樓地下3號鋪

龍宴酒家：上水彩園邨彩園廣場4樓R401號鋪

UCC Vienna Café：紅磡海逸坊高層地面UG26-28號鋪

盈暉海鮮酒家：長沙灣長沙灣廣場2樓210鋪

Wildfire Pizzabar：尖沙咀星光大道

功夫點心：元朗又新街56號置富中心地下6-7號鋪

德福海鮮酒家：元朗洪水橋洪堤路8號雅珊園商場地下14號鋪

新志興至尊燒鵝大王：牛池灣龍池徑60號A地下

如市民在今年3月17日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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責任編輯：陳梓蔚