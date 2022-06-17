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【強制檢測】39處地點納入強檢公告　涉元朗功夫點心、紅磡海逸豪園等【附名單】

社會 22:20 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

39處地點納入強檢公告。（資料圖片）

政府今晚（17日）公布將39處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月18日或19日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看：【下一頁

有關指明地點：

  • 元朗朗逸豪園6座
  • 大角咀港灣豪庭2座
  • 大圍雲疊花園1座
  • 黃大仙樂富邨樂謙樓
  • 油塘油麗邨碧麗樓
  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 尖沙咀擎天半島5座
  • 愉景灣尚堤珀蘆(2座)
  • 青衣長青邨青柏樓
  • 柴灣興華(二)邨展興樓
  • 屯門美樂花園9座
  • 深水埗麗安邨麗德樓
  • 九龍城天寰天海匯3座
  • 荃灣綠楊新邨M座
  • 上水天平邨天朗樓
  • 葵涌荔景邨安景樓
  • 筲箕灣耀興道63號東霖苑
  • 馬鞍山新港城海濤居1座
  • 上水彩園邨彩華樓
  • 屯門良德街3號豐連1座
  • 元朗溱林12座
  • 柴灣藍灣半島8座
  • 上水彩蒲苑彩碧閣
  • 東涌東環1A座
  • 長沙灣泓景臺1座
  • 鰂魚涌惠安苑D座
  • 牛池灣龍池徑60號彩虹花園
  • 鰂魚涌南豐新邨4座
  • 紅磡海逸豪園4座
  • 何文田工地：何文田佛光街與常樂街交界處
  • 老虎冰室屯門 V city：1樓L1-11號鋪
  • 百份百餐廳：上水寶石湖邨碧玉樓地下3號鋪
  • 龍宴酒家：上水彩園邨彩園廣場4樓R401號鋪
  • UCC Vienna Café：紅磡海逸坊高層地面UG26-28號鋪
  • 盈暉海鮮酒家：長沙灣長沙灣廣場2樓210鋪
  • Wildfire Pizzabar：尖沙咀星光大道
  • 功夫點心：元朗又新街56號置富中心地下6-7號鋪
  • 德福海鮮酒家：元朗洪水橋洪堤路8號雅珊園商場地下14號鋪
  • 新志興至尊燒鵝大王：牛池灣龍池徑60號A地下

如市民在今年3月17日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：陳梓蔚

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