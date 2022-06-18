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【雙料議員】下屆「雙料議員」　料增至最少8人

社會 09:43 2022/06/18

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據悉，民建聯主席李慧琼和保險界議員陳健波，傳已獲邀加入下屆行會。（程志遠攝）

新一屆司局長已全數曝光，下屆行政會議成員名單亦逐步流出。據悉，身兼行會成員的立法會議員，將由6人增至最少8人，包攬各大政黨「話事人」，以及財委會主席陳健波。

李慧琼陳健波傳獲邀

據了解，即將上任的候任特首李家超，將委任更多立法會議員加入行會，以加強行政立法關係。其中，立法會內會和財委會兩位主席，即民建聯主席李慧琼和保險界議員陳健波，傳已獲邀加入下屆行會。

現屆6名「雙料議員」，料全數過渡至新一屆行會，其中民建聯張國鈞，由於將出任律政司副司長，須辭任議員一職，未來會改任「官守成員」。建制派「班長」、商界（二）議員廖長江；同屬經民聯的商界（一）議員林健鋒和鄉議局主席劉業強；新民黨主席葉劉淑儀和自由黨黨魁張宇人，則繼續擔任「非官守成員」。

至於新加入的「雙料議員」，是工聯會會長吳秋北，他將接替決定退休的黨友黃國健。由於工聯會麥美娟亦有份出任民政及青年事務局局長，亦可以「官守成員」身份加入行會。

政圈近日亦傳出，李家超已敲定由葉劉擔任下屆行會召集人。

不過，葉劉日前曾指，前新聞統籌專員馮煒光在位時好像沒甚麼事情做，結果惹來馮煒光日前反過來質疑，對方過去言論惹火、偏袒AO等，又指新民黨在立法會議席並非最多。

葉劉向吳爾文表示：「不予置評。」不過，她私下亦向傳媒形容，事件「幾好笑」，但自己「得啖笑」。

另外，據了解，食物及衞生局前局長高永文亦會重返行會，出任「非官守成員」。

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記者：吳爾文

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