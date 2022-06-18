【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》於昨晚（6月17日）播出最後一集，安排上一輯節目部份的主角再次現身，參加第一屆尋人記同學會，關注他們過去一年的生活。

在上輯，節目找回結婚37年的「龜兔夫婦」Frankie和Sabrina，二人兒孫滿堂兼為了彼此改變不少。時隔一年，只剩下Sabrina一人受訪，丈夫Frankie於去年8月因急性心臟病過世。Sabrina堅強生活的同時，更感謝節目組為丈夫「意外」預演遺言。

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面對丈夫離世

昔日的恩愛夫妻竟已陰陽永隔，Frankie在去年8月，即受訪後數月因急性心臟病發，在生死邊緣徘徊16天後，在家人陪同下與世長辭，終年67歲。憶述丈夫離世時的情況，Sabrina難掩傷痛謂：

個心依然係期盼希望（佢冇事），直至佢（個心）停咗喇，醫生問可唔可以掹喉，我係唔畀，都堅持咗個幾鐘。

Sabrina續稱：「我跟其他人一樣會問『點解會畀一個咁嘅結果我哋呢？』、『點解唔可以再同我耐啲？』」就連最愛的跳舞比賽，Sabrina也失去了衝勁：「當有日發覺原來冇人再去欣賞我好，冇人再去話我唔好，我就好似冇咗嗰個動力。」

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意外預演丈夫遺言

而最巧妙的地方是節目去年曾「預演」Frankie的遺言，節目播出這一段於上輯《尋人記》未曾曝光片段， Frankie於鏡頭前叮囑愛妻Sabrina。Frankie說：

Sabrina，我就會應該好快就走，第一希望你唔駛掛住我，你千祈唔好掛住我，你以後做你自己開心嘅嘢，另外就係我保險箱嘅鎖匙喺邊度、銀行戶口有幾多個，隨便攞去用，記住，拜拜！下世有緣我哋可以再嚟過，我哋今世過得好開心，係咁多。你要享受你自己嘅餘生，真係唔好掛住我。

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Sabrina感謝節目組

Sabrina感恩當天受訪，留下珍貴回憶：「我覺得你哋上次嚟拍呢一段，係上天畀我哋嘅一份禮物，我覺得好似係做緊Reherasal。佢喺醫院時，只有一件事我覺得好遺憾，就係佢冇遺言，呢段（錄影）當時畀到我內心好大安慰」片段亦令Frankie可以「親自」在喪禮中與親友道別。

▲ （影片截圖）

走出喪夫之痛

經歷喪夫之痛的Sabrina認為人的一生不只是一個角色，她是女兒、媽媽、婆婆、老闆，不可在處於不開心的情緒當中，要做自己應該做的事。她覺得受訪也為她與家人留下珍貴的回憶、有紀念價值：「節目呢兩次係總結咗我哋兩個人嘅一生」。

她說：「今次唔走，五年都會走、十年都會走、再老啲、三十年？佢都會走，但如果我冇做呢件事，我永遠冇咗呢個回憶。」

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網民受感動

Frankie與Sabrina的故事感動無數網民，昨晚網民於討論區留言：「好似整定咁，喊死人」、「完全估唔到係咁」、「今日更加明白要珍惜眼前人」、 「Sabrina好堅強」、「Frankie最後嘅日子無遺言但之前講低晒，總算圓滿」、「佢哋好恩愛的，咁突然，點解會咁？」、「估唔到嚟個咁嘅結尾，喊死我」、「今集真係好好睇，好高質素」、「最後一集好傷心，亦明白人生就係不能預計」 、「Frankie雖然走咗，但佢好幸福，人生好圓滿」、「雖然流住眼淚，但個訊息好正面」、「喊到爭啲停唔到」、「好有情嘅一個節目，喊到我哩」、「太太（Sabrina）好識諗」、「好感動，讓人很多反思空間」。