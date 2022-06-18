【脂肪肝】逾200磅男子體檢揭患中度脂肪肝 只靠運動不求醫10年後肝臟纖維化

▲ 脂肪肝與生活習慣有關。

飲食高糖高油高脂，隨時患上脂肪肝。台灣一名體重98公斤的男子，10年前在公司安排的體檢，發現自己患有中度脂肪肝。男子忽略患上脂肪肝的嚴重性，覺得只要靠運動就來改善，並沒有到醫院求醫診治，10年後因為身體不適再到醫院檢查，才知道釀成悲劇，他的肝臟已纖維化。

綜合台灣傳媒報道，當地的護理師陳麗華在健康節目《健康2.0》中分享男子的個案，該名男子身高165CM、體重達98公斤。男子10年前在公司安排的體檢中，體檢報告顯示他患有中度脂肪肝，而且血脂390，但他對患上脂肪肝不以為意，覺得自己只要多運動3個月就可以改善脂肪肝，於是並沒有去求醫診治。

其後的10年內，雖然每年的體檢報告顯示肝臟指數異常，但他身體並未感到不適，家人多次要求他去醫院求診，他仍然不以為意。直至到公司後期再次安排員工集體體檢，報告顯示他的肝臟指數不正常，男子在公司的強制下，他才到醫院接受檢查，不幸的是，醫生發現男子的脂肪肝已變成肝纖維化，因為他的體型過胖，必續立即進行嚴格控制。

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台灣安南醫院醫療副院長許秉毅表示，當肝細胞中油脂含量過高，油脂量大於5%時，就會被判定為「脂肪肝」，而脂肪肝分為3級，輕度脂肪量約為5%至10%，中度是10%至15%，重度則超過30%，當肝細胞的脂肪囤積越多時，就會造成肝臟發炎，日後可能會演變成肝硬化，因此民眾千萬不要輕忽。

飲食不健康易有脂肪肝

脂肪肝是常見都市病，香港中文大學過去普查發現，全港將近1/4人患脂肪肝，推算患病人數約近百萬。根據本港衛生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一。脂肪肝形成與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

過去有本港醫生表示，脂肪肝與生活習慣有關，要保持每天有半小時的帶氧運動，避免進食高熱量及高升糖指數的食物，有助預防脂肪肝。本身屬於肥胖，或有糖尿病、高膽固醇的人士，治理好上述問題，也有助預防脂肪肝的形成。

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責任編輯：王明芳