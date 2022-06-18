【全城集氣】11歲奕彤醒來能與家人對話 知道全港打氣露出燦爛笑容

▲ 奕彤醒來後，已經能與她每位家人隔著屏幕對話。

本港11歲女童蕭奕彤曾接種第二針疫苗，3周後心口痛入住兒童醫院，確診出現心肌炎，要入住ICU，女童的姨姨不時在社交平台報告奕彤的情況，最新消息是奕彤已經從漫長的惡夢中醒來，能醒著與父母見面。家人指，奕彤從家人口中知道全香港也認識她、為她打氣，她既驚且喜，並漏出燦爛的笑容。

奕彤在兒童醫院留醫多日後，6月14日已順利完成拆除人工人肺機的手術，靠自己的小心臟努力的跳動著，經過觀察後指數回穩，已脫離危險期。奕彤的家人昨日再次更新她的近況，指即使醫生用上幾種安睡的藥，也無阻奕彤想要醒來的決心。隨著拆除人工心肺機，醫生也決定加快步伐，連協助呼吸的喉管也成功移除。奕彤昨天終於從漫長的惡夢中醒來，能醒著與父母見面。

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奕彤雖然已經醒來，但身體尚未完全恢復，活動現時仍然會受到儀器或管道所限，家人指她暫時未能適應病房的一切，

醒來的她如受驚的小鹿，未能適應病房的一切。這位沉睡中的主角醒來，已恍如隔世。

令人欣慰的是，奕彤醒來後，已經能與她每位家人隔著屏幕對話，她從家人口中知道全港也認識她，也在為她打氣，她露出燦爛的笑容，

說起全香港也認識她為她打氣，她既驚且喜，看到了她燦爛的笑容。

家人感激全港市民為奕彤打氣，也感激奕彤自己的努力撐過每個危急的關口，讓她們見證到生命的柔韌。

在感謝各界創造奇蹟的同時，卻忘記了大力的感謝奕彤這個勇敢的小女孩，她撐過了每個危急的關口，沿著這地凝聚的光，找到回家的路。

家人最後也感激全港市民的支持及陪伴，並指等奕彤出院再跟大家分享。

接下來我們會全力為她奔走，所以消息更新暫時在這裡休止，待出院之日再與大家分享。

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責任編輯：王明芳