【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》熱播當中，龔嘉欣（Katy）飾演性格內斂但剛強的沈越，之前一直被指有欠發揮。

但隨著劇情發展，嘉欣一連兩晚在《十八年後的終極告白2.0》演技大爆發，昨晚（６月17日）兩場「讀遺書」及「含淚畫畫」，更發揮出極富層次的內斂式喊功！

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龔嘉欣騷演技

劇情講到沈越公公（陳狄克飾）病逝，沈家三姊弟哭成淚人，當中龔嘉欣情緒最為複雜壓抑，包括自責、傷感及面對弟妹埋怨的壓力與無奈。嘉欣該場沒有過多的情緒爆發，反以較壓抑情緒詮釋有苦說不出的心情。

昨晚，嘉欣意外發現公公遺書的她，一字一淚將公公遺願讀給弟弟天藍（邵展鵬飾）及妹妹曉彤（鄧卓殷飾）聽，為了顧及弟妹情緒全程強忍淚水，但不經意的皺眉及顫抖的聲音，已充份展示壓抑於內心深處的傷痛。

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逐漸轉換表情

沈越再到畫室為Angus（譚俊彥飾）畫畫，期間因憶及與公公過去的種種，再度情緒爆發，但由於習慣了硬淨、同時有恨於Angus，沈越雖然極度傷痛，但也只是默默垂淚。

約一分半鐘的場口中，前後共穿插了數次回憶片段，並與嘉欣眼神特寫相互穿插；在四次特寫中，嘉欣眼神都有明顯情緒轉變，甚至連鼻子也逐漸變紅，由倔強慢慢走進悲傷Mode！

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譚俊彥「黑化」Mode

另外，飾演Angus的譚俊彥逐步「黑化」，他先是利用沈越悲慘身世為畫展宣傳，再以甜言氹沈越原諒並與其深情激吻，並對經過的天藍投以「好勝」及「奸險」一睄，之後再加多兩錢肉緊咀沈越，令人相當心寒！

對於譚俊彥僅憑一個眼神直入「黑化」Mode，網友心痛沈越「癡心錯付」之餘，更有網友腦洞大開推斷一直以「受害者」身份自居的Angus才是殺害Queenie（譚凱琪飾）Big Boss。

網民留言：「話唔定可能係Angus殺人，用嚟激發沈越畫畫嘅靈感」、「Angus個樣成日深藏不露，所以呢個複雜角色才要搵譚俊彥做」、「專登kiss有點奸，會唔會其實所有嘢係男主搞出來？」

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