【回歸25周年】康文署邀插畫師慶回歸　9場地將張貼康樂棋棋盤

▲ 康文署邀插畫師慶回歸，9場地將張貼康樂棋棋盤（康文署提供）

為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立25周年，康文署邀請插畫師以署方舉辦的慶祝活動為題材，設計成康樂棋棋盤並製作為地畫陸續在轄下9個康樂及文化場地張貼，讓市民共同感受慶回歸的歡愉氣氛。

市民現時可前往荃灣大會堂廣場、葵青劇院廣場、鰂魚涌公園、香港動植物公園、香港單車館公園或荃灣公園，使用場地提供的巨型骰子和輪盤參與康樂棋遊戲。屯門大會堂、啟德車站廣場和沙田公園的康樂棋棋盤地畫很快亦會完成裝設供市民玩耍。



康樂棋地畫介紹了由康文署主辦的其中一部分精彩慶祝活動，包括油街實現新藝術空間、香港大會堂六十周年誌慶、香港賽馬會呈獻系列：「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」和「八大‧尋龍記」展覽、「藝術＠維港」、花悅滿城和歡樂公園等。康文署的豐富文化藝術和康體慶祝活動已經展開，直至年底。

同時，市民可於上述場地索取印章收集卡，參與康文署推出的紀念品換領計劃。市民出席指定的特區成立二十五周年慶祝活動後，可在印章收集卡蓋上印章，於今年內集齊兩個文化節目及兩個康體活動共四個印章，即可換領由插畫師設計的二十五周年紀念限量康樂棋一盒，數量有限，換完即止。

香港賽馬會呈獻系列及部分節目由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億港元支持特區政府為慶祝特區成立二十五周年而舉辦的多個項目之一，展示香港賽馬會將繼續秉持致力建設更美好社會的宗旨，與香港並肩同行。



康文署提醒市民須遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，並顧及其他使用者，保持地方清潔，愛護公物。



香港賽馬會呈獻系列及部分節目由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億港元支持特區政府為慶祝特區成立二十五周年而舉辦的多個項目之一，展示香港賽馬會將繼續秉持致力建設更美好社會的宗旨，與香港並肩同行。

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責任編輯：鄧凱文