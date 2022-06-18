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【失業率】羅志光形容失業率跌幅比預期多　料第6波疫情負面影響較少

社會 12:15 2022/06/18

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羅志光形容失業率跌幅比預期多，料第6波出現負面影響較少（資料圖片）

本港最新失業率回落至5.1%，勞工及福利局局長羅致光形容指跌幅明顯及比他預期的5.2%多，預計今年年底失業率有望進一步回落，對未來經濟狀況審慎樂觀；又指保護屏障在秋天會逐步減弱，但即使出現第6波疫情，港府亦已準備好，相信負面影響不會像第5波疫情大。

羅致光形容最新失業率「跌幅是相當明顯」，預計今年年底失業率有望進一步回落，對未來經濟狀況審慎樂觀，而現時疫情有輕微反彈，他憂慮至秋天時，保護屏障會逐步減弱，「所以好多變數」，但他相信即使出現第6波，「情況會好好多，不會重複第5波，即使有負面影響，都不會好像2或3月般大。」

統計處昨日公布，經季節性調整的失業率由2022年2月至4月的5.4%下跌至2022年3月至5月的5.1%。失業人數（不經季節性調整）由2月至4月的206,100人下跌至3月至5月的191,400人，減少約14,700人。

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責任編輯：鄧凱文 

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