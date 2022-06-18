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【港鐵薪酬】工會向港鐵提4項要求　包括薪酬調整不低於過去兩年累積通脹

社會 12:33 2022/06/18

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

工會希望港鐵管理層肯定同事的辛勞付出，共享經濟成果。

香港鐵路工會聯合會聯同各港鐵工會代表周五（17日）向港鐵公司人力資源部遞交請願信，工會表示（18日）已就2022年薪酬調整提出四項要求。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指出受到新型冠狀病毒疫情影響，港鐵同事所受的工作壓力前所未有，但全體員工仍堅守崗位，為市民大眾提供穩定及安全可靠的鐵路運輸服務。他指出港鐵同事在盡忠職守及努力地付出的同時，極希望得到合理的回報，向港鐵提出四點要求

  • 回應工會多年要求，即時展開薪酬機制改善，設立有效的年資制度，為同事「按一定時期，提供增薪點或額外增薪」
  • 要求2022薪酬調整不低於過去兩年累積通脹
  • 繼續發放獎金，但獎金不能代替底薪加幅，底薪將直接影響同事的滯後薪金；
  • 改善現有夜更津貼及醫療福利，提升夜更津貼的比率及醫療保障的範圍。

林偉強強調，港鐵在盈利下，股東可獲發放股息，工會希望港鐵管理層肯定同事的辛勞付出，共享經濟成果，希望港鐵管理層充分考慮工會訴求，增設年資制度、加薪、發放獎金及改善醫療等福利，激勵員工士氣。

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責任編輯：伍瑋瑋

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