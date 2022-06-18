【涉嫌非禮】13歲女童疑兩度遭姨丈非禮 女童爸爸講述女兒被摸經過

▲ 女兒懷疑被姨丈性侵。

TVB節目《 東張西望》不時報道社會現象，節目昨日播出一名爸爸在節目中講述13歲女兒懷疑遭姨丈非禮的遭遇。警方指6月15日接獲一名35歲女子報案，指13歲女兒兩度被一名男親屬非禮，警方調查後以涉非禮拘捕一名26歲本地男子，案件由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。

《東張西望》主持游莨維在節目中與女童父親通話，對方講述女兒被兩度非禮的經歷。女童的父親表示，女兒自小與姨姨關係良好，姨姨在家中飼養貓咪，她不時到姨姨家中留宿及照顧貓咪。第一次是發生在今年3月底，他指女兒那晚沖涼後回到房間準備睡覺，姨丈突然入房跟她說話，期間表示想教她一些事情，結果伸手入她的內褲，

我個女告訴我太太，（姨丈）在外面摸了10幾分鐘，摸完之後就走咗。當時我個女話我太太知，她好害怕，不過嗰刻冇其他人知，她沒有告訴任何人。

第二次是在6月9日凌晨5點，當時女兒正在熟睡期間，她突然感覺下面有人摸佢，女兒睜開眼睛後見到有個人，那個人就是姨丈，她當時望下電話大約是5點幾，女兒指姨丈摸了她下面大約10幾分鐘，就離開了房間。

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為甚麽不反抗？女童的父親則解釋，女兒當時非常害怕，「我個女即時衝入廁所WhatsApp同學，同學叫她即刻換衫走或者告訴媽媽，一定要立即做，但由於即將要返學，她換衫返學。直到當日夜晚11點幾，她先傳訊息畀我太太講件事，我太太知道之後就成個人崩潰咗，現在仍在醫院留醫，要見心理醫生，再見社工。」

女童的姨丈是甚麽人？爸爸指他視對方是一個細路，因為對方年紀不大，而且他表面上對他們相當友善，沒甚麽特別，只是知道他說自己從美國回流。

聽我太太講，他們那邊口吻說呢位姨丈財大氣粗，人開始變、或者膽大咗，但沒有想過他連自己姐姐女兒也侵犯。

雖然有家人質疑事件的真實性，爸爸堅持相信女兒沒有講大話，指女兒是自己親口說出來，他們沒有強逼她說出來，女兒也堅持指要報警。該名涉案疑丈堅稱自己冤枉，爸爸希望可以幫到女兒，強調「一個細路女如果我哋唔幫佢，咁邊個幫佢。」

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責任編輯：王明芳